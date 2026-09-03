الخارجية الأميركية: لبنان وإسرائيل أظهرا حسن النية

وأضاف: "خلال الجولة الأخيرة من محادثات روما في أغسطس/آب، أجرت إسرائيل ولبنان محادثات ثنائية مباشرة حول قضايا مدنية هامة لكلا الجانبين. وقد أنهى السفير عيسى والسفير هاكابي إجراءات الإفراج عن المعتقلين خلال زيارة السفير عيسى إلى إسرائيل.
نُشيد بحكومتي إسرائيل ولبنان لإظهارهما حسن النية من خلال هذه الخطوات الأولية، ونأمل أن يُشكّل ذلك أساسًا لمناقشات موسعة حول قضايا مدنية أخرى".
وشدد على أن الخارجية الأميركية ستواصل" تيسير الحوار بين إسرائيل ولبنان يوميًا، ونتطلع إلى الجولة القادمة من المحادثات في روما. ونؤكد التزامنا بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي".