الخارجية الأميركية: لبنان وإسرائيل أظهرا حسن النية

صرّح متحدث ردا على استفسارات وسائل الاعلام، بالقول في بيان نشرته السفارة الأميركية في انه "في عام ٢٠٠٦، دمّر بمحاولته اختطاف إسرائيليين واحتجاز رفاتهم لمبادلتها بالمعتقلين. واليوم، نتيجةً للوساطة التي تقودها بين حكومتين شرعيتين، تُفرج عن معتقلين، ويساعد إسرائيل في استعادة رفات اليهود اللبنانيين المفقودة.



وأضاف: "خلال الجولة من محادثات روما في أغسطس/آب، أجرت ولبنان محادثات ثنائية مباشرة حول قضايا مدنية هامة لكلا الجانبين. وقد أنهى عيسى والسفير هاكابي إجراءات الإفراج عن المعتقلين خلال زيارة السفير عيسى إلى إسرائيل.

نُشيد بحكومتي إسرائيل ولبنان لإظهارهما حسن النية من خلال هذه الخطوات الأولية، ونأمل أن يُشكّل ذلك أساسًا لمناقشات موسعة حول قضايا مدنية أخرى".



وشدد على أن الخارجية الأميركية ستواصل" تيسير الحوار بين إسرائيل ولبنان يوميًا، ونتطلع إلى الجولة القادمة من المحادثات في روما. ونؤكد التزامنا بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي".