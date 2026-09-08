القيادة المركزية الأميركية: دمرنا 5 ناقلات نفط خام إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أميركية بصواريخ مرتين خلال اليومين الماضيين

مصادر دبلوماسية للجديد: مفاوضات روما لم تحدَّد بعد فيما يُطرح الأردن لاستضافة المسار السياسي وتوجّه الوفد العسكري إلى الولايات المتحدة من دون حسم المكان أو الموعد