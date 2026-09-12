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عربي و دولي

الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في خميس مشيط وأبها

2026-09-12 | 14:10
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الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في خميس مشيط وأبها
الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في خميس مشيط وأبها
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الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في خميس مشيط وأبها

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