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الخارجية الأميركية: وافقنا على صفقة بيع محتملة لمعدات عسكرية للسعودية بقيمة 24.3 مليار دولار تشمل مقاتلات من طراز إف 35
2026-09-17 | 13:42
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الخارجية الأميركية: وافقنا على صفقة بيع محتملة لمعدات عسكرية للسعودية بقيمة 24.3 مليار دولار تشمل مقاتلات من طراز إف 35
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