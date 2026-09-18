"أكبر سرقة في تاريخ البشرية".. والذكاء الاصطناعي في قفص الاتهام

أوردت صحيفة نيويورك تايمز في وثيقة قضائية أن شركة " إيه آي" ارتكبت "سرقة مذهلة وبحجم غير مسبوق" عندما استخدمت ملايين المقالات الإخبارية لتدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي.

وقالت إن مختبر الذكاء الاصطناعي الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقرا له، جمع آليا محتوى أكثر من 10 ملايين مقال، نحو ثلثها مصدره نيويورك تايمز وحدها.



ونقلت الوثيقة عن مدير العلوم التطبيقية في مايكروسوفت برنت هيكت وصفه الأمر بأنه "سرقة مذهلة وبحجم غير مسبوق"، وربما "أكبر سرقة لجهد بشري في تاريخ البشرية".



ونبه هيكت الى أن " إيه آي" قد تكون انخرطت في "تستر غير مقصود" خلال محاولاتها تحديد المحتوى الموجود في أنظمتها والمأخوذ من نيويورك تايمز والشاكين الآخرين في الدعوى.



لكن مايكروسوفت اعتبرت أن تصريحات هيكت تعبر عن "وجهة نظر فردية لأحد الموظفين" و"لا تمثل وجهة نظر الشركة"، وفق ما قال متحدث مايكروسوفت لوكالة فرانس برس.



وكانت الصحيفة رفعت دعوى قضائية ضد أوبن إيه آي ومايكروسوفت قبل ثلاث سنوات أمام محكمة فدرالية في نيويورك، متهمة إياهما بسرقة موادها المحمية بحقوق النشر لتدريب نموذج أوبن إيه آي "تشات جي بي تي". واستثمرت مايكروسوفت في أوبن إيه آي للمرة الأولى عام 2019.



وانضم عدد من ناشري الآخرين إلى الدعوى، من بينهم شركة "زيف ديفيس" المالكة لموقع "سي نت" وغيره من المنشورات الإخبارية المتخصصة في التكنولوجيا، إضافة إلى الشركة الأم لمجلة "ماذر جونز"، وموقع الأخبار الاستقصائية "ذي إنترسبت"، وعدد من الصحف المحلية في أنحاء .



ويطالب هؤلاء بتعويضات عن كل مقال يشتبه بأنه سُرق واستُخدم في نماذج أوبن إيه آي، فيما لا يزال إجمالي قيمة التعويضات المحتملة غير واضح.



ووقعت أوبن إيه آي منذ إطلاق "تشات جي بي تي" في أواخر عام 2022 اتفاقات لترخيص المحتوى مع العديد من ناشري الأخبار حول ، لكن المخاوف لا تزال قائمة من أن برمجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي تقلص وصولها إلى المواقع الإخبارية على الإنترنت.



وحاولت شركات الذكاء الاصطناعي تبديد هذه المخاوف بإضافة إحالات وروابط في إجاباتها على استفسارات المستخدمين، لكن هذه الجهود تعرضت لانتقادات باعتبارها غير كافية.



وقال أحد مهندسي أوبن إيه آي، بحسب الوثيقة القضائية، "بغض النظر عن مدى إبرازنا للروابط، لن ينقر المستخدمون عليها".



وتقول مايكروسوفت وأوبن إيه آي إن استخدامهما للمحتوى الإخباري يُعد استخداما تحويليا ويندرج ضمن قوانين "الاستخدام العادل".



ومطلع أيلول/سبتمبر، قدمت الأميركية مذكرة إلى المحكمة دعما لأوبن إيه آي ومايكروسوفت، استشهدت فيها بـ"التقدم العلمي" والنمو الاقتصادي و"الأمن القومي".



وطلب المدعون إصدار حكم موجز لصالحهم.



وفي حال وافق القاضي الفدرالي سيدني شتاين على الطلب، فلن تُحال القضية على المحكمة، علما أن صدور حكم فيها غير متوقع قبل عام 2027.