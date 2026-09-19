أ ف ب عن مصدرين عسكريين حوثيين: خبراء من الحرس الثوري زاروا منطقة باب المندب لتركيب رادارات بالقرب منها

أعلن الجيش الإسرائيلي "إصابة جنديين بجروح طفيفة، إثر انفجار عبوة ناسفة قال إنّ حزب الله زرعها في آلية هندسية تابعة له داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.



وفي بيان له، قال الجيش، أنّ "الجنديين نُقلا لتلقّي العلاج".



وزعم أنه "رداً على العبوة الناسفة، شن غارات على عدد من المواقع في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، تضم مواقع استطلاع وبنى تحتية يستخدمها حزب الله".