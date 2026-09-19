رادارات وأنفاق.. ماذا يفعل الحرس الثوري عند باب المندب؟

وقال المصدران إن "الخبراء الإيرانيين الذين يعملون مع الحوثيين زاروا منطقة باب المندب وميناء ومطار المخا ومعسكر جبل النار في شرق المخا الذي كان غرفة قيادة للقوات الحكومية اليمنية
".
واضافا أن "الخبراء أشرفوا على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب وبحثوا في عملية تركيب رادارات قرب المخا وداخل جزيرة
زقر في جنوب البحر الأحمر".
وأشار المصدران إلى أن "الخبراء قدموا من الحديدة وأجروا زيارات منفصلة بين الخميس والجمعة".
وفي السياق نفسه، قالت مصادر حكومية يمنية لفرانس برس السبت إن المعارك اشتدّت بين الحوثيين المدعومين من إيران
والقوات الحكومية حول منطقة جبال كهبوب المطلة على منطقة باب المندب، إذ تسعى جماعة الحوثي للسيطرة عليها لترسيخ مكاسبها في محيط المضيق الاستراتيجي.