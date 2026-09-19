تركيا: مستعدون لمساعدة السعودية عسكريا بمواجهة الحوثيين

قال هاكان فيدان، السبت، إن بلاده مستعدة لتلبية الاحتياجات العسكرية للسعودية، ولا سيما في المجالات التقنية، في ظل الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون، وذلك في إطار اتفاق الدفاع المشترك الذي يجمع والسعودية وباكستان.



وأوضح فيدان، في تصريحات لقناة NTV، أن " تتعرض لهجمات "خطيرة جدا" على أراضيها وسيادتها"، مشيراً إلى أن " مستعدة لتلبية احتياجاتها العسكرية، خصوصا في المجالات التقنية".



ويأتي ذلك في إطار "اتفاق مكة للدفاع المشترك"، الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان الشهر الماضي، وينص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً.



وفي سياق متصل، قال فيدان: "عدة مبادرات ومقترحات لإنهاء القتال طُرحت على الأطراف"، معرباً عن "أمله في قبولها، ومحذراً من أن التداعيات الاقتصادية للصراع بدأت تتجاوز مستوى يمكن تحمله".