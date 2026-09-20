ترامب يقطع إجازته.. وتحذيرات أمنية للأميركيين في الشرق الأوسط

ولم تعط إدارته أي تفسير لعدم عودته الأحد من كامب ديفيد كما كان قد تم الإعلان سابقا.
ومع ذلك، فإن تغيير البيت الأبيض لمواعيد السفر خلال عطلات نهاية الأسبوع ليس بالأمر غير المألوف، خاصة لأسباب تتعلق بالطقس الذي أشارت توقعات إلى أنه سيكون ماطرا مع حدوث عواصف رعدية الأحد في منطقة كامب ديفيد الجبلية في مريلاند.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية
الأميركية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط
، تحذيرات أمنية
للأميركيين.
وأشارت التحذيرات إلى "احتمال حدوث تصعيد غير متوقع"، مضيفة أن "الحوثيين المدعومين من إيران
شاركوا في أعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية
، بما في ذلك ضد مطارات مدنية".
وتابعت وزارة الخارجية أنه "من المحتمل أن يتصاعد هذا النزاع العسكري بسرعة"، محذرة "الأميركيين
خارج الشرق الأوسط بأن يعيدوا النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها".