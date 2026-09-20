هجوم بأكثر من 1600 مسيرة.. إليكم التفاصيل

أفادت السلطات الروسية عن تعرض ومحيطها الأحد لهجوم بأكثر من 1600 مسيرة، أسفر عن مقتل شخصين والحق أضرارا بمصفاة نفط مهمة، في الأخير من الانتخابات التشريعية الروسية.

ووصف رئيس بلدية الأحد الهجوم الأوكراني بـ"غير المسبوق"، متهما كييف بالسعي إلى "بلبلة" الانتخابات التشريعية.



وقال سوبيانين في منشور عبر "تلغرام" إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت منذ يوم السبت أكثر من 1600 مسيرة، من بينها "450 كانت متجهة نحو موسكو"، مضيفا "من الواضح أن هذا الهجوم غير المسبوق يهدف إلى بلبلة الانتخابات. وفشل في تحقيق هدفه".



، أشار حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف إلى مقتل شخصين هما امرأة في الـ44 من العمر ورجل مسنّ في منطقتين مختلفتين.



وفي موقع ثالث شمله الهجوم، تم إجلاء 400 شخص بسبب حريق اندلع إثر سقوط مسيّرة على مبنى، بحسب فوروبيوف.



وتأتي هذه الهجمات في وقت كثفت في الأشهر ضرباتها في عمق الأراضي الروسية ردا على تصعيد ضرباتها، مستهدفة بصورة خاصة منشآت الطاقة والبنى التحتية اللوجستية.