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هجوم بأكثر من 1600 مسيرة.. إليكم التفاصيل

2026-09-20 | 02:49
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هجوم بأكثر من 1600 مسيرة.. إليكم التفاصيل
هجوم بأكثر من 1600 مسيرة.. إليكم التفاصيل

أفادت السلطات الروسية عن تعرض موسكو ومحيطها صباح الأحد لهجوم بأكثر من 1600 مسيرة، أسفر عن مقتل شخصين والحق أضرارا بمصفاة نفط مهمة، في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية الروسية.

ووصف رئيس بلدية موسكو الأحد الهجوم الأوكراني بـ"غير المسبوق"، متهما كييف بالسعي إلى "بلبلة" الانتخابات التشريعية.

وقال سيرغي سوبيانين في منشور عبر  "تلغرام" إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت منذ يوم السبت أكثر من 1600 مسيرة، من بينها "450 كانت متجهة نحو موسكو"، مضيفا "من الواضح أن هذا الهجوم غير المسبوق يهدف إلى بلبلة الانتخابات. وفشل العدو في تحقيق هدفه".

من جهته، أشار حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف إلى مقتل شخصين هما امرأة في الـ44 من العمر ورجل مسنّ في منطقتين مختلفتين.

وفي موقع ثالث شمله الهجوم، تم إجلاء 400 شخص بسبب حريق اندلع إثر سقوط مسيّرة على مبنى، بحسب فوروبيوف.

وتأتي هذه الهجمات في وقت كثفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة ضرباتها في عمق الأراضي الروسية ردا على تصعيد روسيا ضرباتها، مستهدفة بصورة خاصة منشآت الطاقة والبنى التحتية اللوجستية.
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