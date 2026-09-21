أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

خطوة صناعية كبرى.. السعودية تطلق أولى سيارات "سير"

2026-09-21 | 08:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
خطوة صناعية كبرى.. السعودية تطلق أولى سيارات &quot;سير&quot;
خطوة صناعية كبرى.. السعودية تطلق أولى سيارات "سير"

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول إصدارات شركة "سير" الوطنية للسيارات تحت اسم "إكزوبوت"، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تطوير صناعة سيارات متقدمة وتعزيز حضورها على خريطة القطاع عالميًا، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتُعد "إكزوبوت"، بفئتي السيدان والدفع الرباعي، أولى سيارات "سير" ضمن أسطول يضم سبعة إصدارات من المقرر طرحها تباعًا خلال السنوات الخمس المقبلة، بأحجام وأنظمة دفع متنوعة.

وسيتم إنتاج السيارات في مجمع "سير" الصناعي ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فيما أكدت الشركة أن تصميم وهندسة المركبات جرى محليًا وفق مواصفات عالمية، مع استلهام التصميم من بيئة المملكة وثقافتها.

ومن المتوقع أن تسهم شركة "سير" بأكثر من 30 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي، وأن تحسن الميزان التجاري بنحو 80 مليار ريال، إلى جانب توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034.

ويأتي إطلاق أولى سيارات الشركة ضمن جهود صندوق الاستثمارات العامة لبناء منظومة محلية متكاملة لصناعة السيارات وتنويع الاقتصاد، بعدما أطلق الصندوق شركة "سير" عام 2022 كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات.

مقالات ذات صلة
خطوة صناعية كبرى.. السعودية تطلق أولى سيارات "سير"

عربي و دولي

صناعية

كبرى..

السعودية

سيارات

"سير"

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث في الوقت الراهن
واس: ولي العهد السعودي يطلق أول سيارات شركة "سير" في خطوة تعزز مكانة المملكة عالميا في صناعة السيارات

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026