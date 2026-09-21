خطوة صناعية كبرى.. السعودية تطلق أولى سيارات "سير"

وتُعد "إكزوبوت"، بفئتي السيدان والدفع الرباعي، أولى سيارات "سير" ضمن أسطول يضم سبعة إصدارات من المقرر طرحها تباعًا خلال السنوات الخمس المقبلة، بأحجام وأنظمة دفع متنوعة.

وسيتم إنتاج السيارات في مجمع "سير" الصناعي ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فيما أكدت الشركة أن تصميم وهندسة المركبات جرى محليًا وفق مواصفات عالمية، مع استلهام التصميم من بيئة وثقافتها.

ومن المتوقع أن تسهم شركة "سير" بأكثر من 30 مليار في الناتج المحلي الإجمالي، وأن تحسن الميزان التجاري بنحو 80 مليار ريال، إلى جانب توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034.

ويأتي إطلاق أولى سيارات الشركة ضمن جهود صندوق الاستثمارات العامة لبناء منظومة محلية متكاملة لصناعة السيارات وتنويع الاقتصاد، بعدما أطلق الصندوق شركة "سير" عام 2022 كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات.