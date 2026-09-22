حماية أميركية لعراقجي

وجاء في :

"تلقّى جهاز الأمن الدبلوماسي مذكرتكم الدبلوماسية المؤرخة في 17 أيلول 2026، والتي تطلب توفير حماية لوزير الخارجية عباس عراقجي خلال زيارته إلى للمشاركة في الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبعد تحليل التهديدات التي قد يتعرض لها خلال وجوده في الولايات المتحدة ومراجعة المعلومات المتاحة بشأن الزيارة المرتقبة، سيتولى جهاز الأمن الدبلوماسي توفير فريق حماية له.

وسيتواصل عميل خاص من مكتبنا مع مكتبكم لمناقشة ترتيبات الزيارة وتفاصيلها اللوجستية. ويُرجى تزويدنا بمسار الرحلة وجدول الفعاليات فور توافرهما".