أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

حماية أميركية لعراقجي

2026-09-22 | 07:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حماية أميركية لعراقجي
حماية أميركية لعراقجي

أفاد موقع "أكسيوس" بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي طلب من وزارة الخارجية الأميركية توفير حماية أمنية له خلال وجوده في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبعد مراجعة التهديدات التي تستهدفه، تقرر تكليف جهاز الأمن الدبلوماسي الأميركي بتوفير الحماية له.

وجاء في الرسالة:

"تلقّى جهاز الأمن الدبلوماسي مذكرتكم الدبلوماسية المؤرخة في 17 أيلول 2026، والتي تطلب توفير حماية أمنية لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبعد تحليل التهديدات التي قد يتعرض لها خلال وجوده في الولايات المتحدة ومراجعة المعلومات المتاحة بشأن الزيارة المرتقبة، سيتولى جهاز الأمن الدبلوماسي توفير فريق حماية له.

وسيتواصل عميل خاص من مكتبنا مع مكتبكم لمناقشة ترتيبات الزيارة وتفاصيلها اللوجستية. ويُرجى تزويدنا بمسار الرحلة وجدول الفعاليات فور توافرهما".

 
 
 
مقالات ذات صلة
حماية أميركية لعراقجي

عربي و دولي

عباس عراقجي

إيران

الولايات المتحدة

نيويورك

الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزارة الخارجية الأميركية

الأمن الدبلوماسي

أكسيوس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الملك سلمان: محاولة ميليشيا الحوثي تكرار استهداف مكة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات
الأمين العام للأمم المتحدة: المدنيون تعرضوا للاستهداف خلال الحروب وانتهكت حقوق الإنسان واستخدم الجوع سلاحا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026