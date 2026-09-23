كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

رئاسة الحكومة: الرئيس سلام يتوجّه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان قبل أن ينتقل إلى واشنطن لعقد سلسلة لقاءات