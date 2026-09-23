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الشرع: سوريا تتحول من أزمة تتقاذفها الدول إلى فرصة تجتمع حولها الدول
2026-09-23 | 09:12
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الشرع: سوريا تتحول من أزمة تتقاذفها الدول إلى فرصة تجتمع حولها الدول
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