7 أيام لفتح مضيق هرمز.. ماذا عن لبنان؟

أعلنت أنها قدمت خطة للولايات المتحدة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، إذا استوفيت الشروط، على أن تستأنف المحادثات بين البلدين بعد فتح المضيق.





وقال عباس عراقجي، لوسائل إعلام أميركية، إن قدمت للولايات المتحدة خطة مدتها 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز.



وقال عراقجي "لقد قدمنا خطة للولايات المتحدة عبر الوسطاء مفادها بأنه في حال استيفاء شروط معينة، سيتم فتح مضيق هرمز مع نهاية السابع، وستستأنف المحادثات".



ووفق ما نقلت " تايمز" عن عراقجي، فإن المقترح يتضمن وقف جميع الأعمال العدائية لمدة 7 أيام في بما في ذلك ، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة لا تقل قيمتها عن 12 مليار ، ورفع المفروضة على ، وإنهاء الحصار البحري الأميركي على موانئ إيران.



وأوضح إنه إذا تم تلبية الشروط، ستعيد إيران فتح مضيق هرمز في اليوم السابع والأخير.



وأكد عباس عراقجي أنه ينتظر ردا من ، مشيرا إلى أن التي يقوم رئيسها بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة، تدعم هذا المقترح.