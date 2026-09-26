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القوات المسلحة الإيرانية: لن يتمكن الأميركيون أبدا من التدخل بإدارة مضيق هرمز وإذا تدخلوا فسيواجهون ضرباتنا
القوات المسلحة الإيرانية: لن يتمكن الأميركيون أبدا من التدخل بإدارة مضيق هرمز وإذا تدخلوا فسيواجهون ضرباتنا
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وزير الخارجية السعودي: نشدد على حماية حرية الملاحة في الممرات البحرية مثل مضيق هرمز وباب المندب
2026-09-26 | 11:24
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وزير الخارجية السعودي: نشدد على حماية حرية الملاحة في الممرات البحرية مثل مضيق هرمز وباب المندب
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