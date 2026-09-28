الذهب والنفط أمام أرقام جديدة.. كم بلغت؟

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم، بعد أن رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترح سلام من إيران لحل النزاع بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
بعد ثلاث سنوات من أول رحلة تجريبية له، يستعد صاروخ ستارشيب التابع لشركة سبايس إكس لمحاولة دخول مدار الأرض اليوم الاثنين، في خطوة رئيسية ضمن تطوير مركبة الإطلاق العملاقة المصممة لتنفيذ بعثات مستقبلية إلى القمر والمريخ.
أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى واشنطن اليوم، لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو بشأن العلاقات الثنائية والتطورات المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية.