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عربي و دولي

الذهب والنفط أمام أرقام جديدة.. كم بلغت؟

2026-09-28 | 00:23
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الذهب والنفط أمام أرقام جديدة.. كم بلغت؟
الذهب والنفط أمام أرقام جديدة.. كم بلغت؟

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرة أخرى
 
 
 
 

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم، بعد أن رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترح سلام من إيران لحل النزاع بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

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