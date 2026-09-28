الذهب والنفط أمام أرقام جديدة.. كم بلغت؟

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار بأكثر من واحد بالمئة ، بعد أن رفض الرئيس الأميركي مقترح سلام من لحل النزاع بينهما وإعادة فتح ، مما أدى إلى استمرار التوترات في .