أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

خلاف ومحاولة إسقاط الطائرة عمداً.. رواية جديدة عن الرحلة إلى تل أبيب

2026-09-30 | 04:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
خلاف ومحاولة إسقاط الطائرة عمداً.. رواية جديدة عن الرحلة إلى تل أبيب
خلاف ومحاولة إسقاط الطائرة عمداً.. رواية جديدة عن الرحلة إلى تل أبيب

كشفت القناة 14 الإسرائيلية تفاصيل جديدة بشأن حادثة الطائرة التي كانت متجهة إلى تل أبيب، مشيرةً في تقرير إلى وجود شبهات حول محاولة متعمّدة لتحطيمها.

وبحسب القناة، سجّلت الطائرة هبوطاً حاداً من ارتفاع يتجاوز 30 ألف قدم إلى نحو 15 ألف قدم خلال ثوانٍ معدودة، فيما قاربت سرعتها 1,000 كيلومتر في الساعة. وكان على متنها نحو 100 إسرائيلي.

ووفق التقرير، أظهرت بيانات أنظمة الرصد والتتبّع الخاصة بالطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، انخفاضاً مفاجئاً وحاداً من ارتفاع تحليق يقارب 35,000 قدم، بمعدل هبوط بلغ في ذروته نحو 30,976 قدماً في الدقيقة. كما تجاوزت سرعتها الأرضية 500 عقدة، أي نحو 930 كيلومتراً في الساعة.

ويربط التقرير بين هذا الهبوط وطريقة تشغيل المحركات وأسطح التحكّم، معتبراً أنها تشير إلى محاولة توجيه الطائرة عمداً نحو الأرض. وبحسب الرواية التي أوردها، أدرك الطيار الثاني ما يجري واندفع نحو زميله، ليبدأ اشتباكاً جسدياً على السيطرة على أدوات القيادة.

وخلال المواجهة داخل قمرة القيادة، بثّت الطائرة رمزي الطوارئ 7700 و7500، والأخير يُستخدم للإشارة إلى اختطاف أو تدخّل غير مشروع. وأدّى ذلك، وفق التقرير، إلى استنفار الأجهزة الأمنية في إسرائيل والمنطقة ووقف إقلاع الطائرات من مطار بن غوريون.

ويضيف التقرير أن الطيار الثاني تمكّن من التغلب على زميله واستعادة السيطرة، ثم أعاد الطائرة إلى وضعية طيران مستقرة على ارتفاع يقارب 15,000 قدم، وأوقف الهبوط الذي كان قد يعرّض هيكلها للتفكك في الجو بسبب الأحمال والسرعة الشديدتين.

 
خلاف ومحاولة إسقاط الطائرة عمداً.. رواية جديدة عن الرحلة إلى تل أبيب

عربي و دولي

ومحاولة

اسقاط

الطائرة

عمداً..

رواية

جديدة

الرحلة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مشاهد من هبوط الطائرة بعد ساعات من الاستنفار (شاهد الفيديو)
فلاي دبي: رحلة FZ1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب تعرّضت لحادث أثناء الطيران وسنُصدر تحديثات إضافية عند توفر مزيد من التفاصيل المؤكدة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026