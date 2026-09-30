من يكشف ممولي الحرس الثوري.. مفاجأة بـ 15 مليون دولار!

وتشمل المكافأة معلومات عن أحمد
جعفر آبادي وعبد الله مهرابي وعلي أصغر نوروزي، بحسب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية.
وقال البرنامج في منشور على منصة "إكس": "في مكان ما بين صواريخ إيران
وطائراتها المسيّرة وضحاياها، يوجد مسار مالي. ساعدونا في تعطيله".
وأوضحت الخارجية الأميركية أن القوة الجوية التابعة للحرس الثوري تشارك في تطوير ونشر الصواريخ
والطائرات المسيّرة الإيرانية
، إلى جانب شراء المعدات اللازمة للحرس الثوري.
وأضافت أن المعلومات المتعلقة بالمسؤولين الثلاثة، أو بالآليات والمنظمات والأنشطة المالية المرتبطة بالقوة الجوية، قد تؤهل أصحابها للحصول على مكافأة وترتيبات لإعادة التوطين.