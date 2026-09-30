من يكشف ممولي الحرس الثوري.. مفاجأة بـ 15 مليون دولار!

أعلنت ، مكافأة تصل إلى 15 مليون مقابل معلومات تساعد في شبكات مالية مرتبطة بكبار المسؤولين في القوة الجوية التابعة للحرس الثوري .



وتشمل المكافأة معلومات عن جعفر آبادي وعبد الله مهرابي وعلي أصغر نوروزي، بحسب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية.



وقال البرنامج في منشور على منصة "إكس": "في مكان ما بين صواريخ وطائراتها المسيّرة وضحاياها، يوجد مسار مالي. ساعدونا في تعطيله".



وأوضحت الخارجية الأميركية أن القوة الجوية التابعة للحرس الثوري تشارك في تطوير ونشر والطائرات المسيّرة ، إلى جانب شراء المعدات اللازمة للحرس الثوري.



وأضافت أن المعلومات المتعلقة بالمسؤولين الثلاثة، أو بالآليات والمنظمات والأنشطة المالية المرتبطة بالقوة الجوية، قد تؤهل أصحابها للحصول على مكافأة وترتيبات لإعادة التوطين.