بشأن حادثة "فلاي دبي".. الداخلية السعودية تصدر بيانًا

أوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن الجهات المختصة في المملكة باشرت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة الطارئة التي أُعلنت على رحلة شركة فلاي دبي رقم (FZ1073)، ومنحتها التصريح بالهبوط اضطراريًا في مطار الأمير بن عبدالعزيز الدولي بمدينة تبوك يوم الأربعاء 30 أيلول 2026،

إذ هبطت الطائرة في تمام الساعة 9:45 صباحًا وعلى متنها 174 راكبًا، إضافةً إلى طاقم الرحلة المكون من 8 أفراد، وقُدمت لهم جميعًا الرعاية اللازمة. وفي تمام الساعة 5:40 مساءً أكمل جميع الركاب رحلتهم بطائرة بديلة عبر خطوط (فلاي دبي)، في حين عاد طاقم الرحلة إلى مدينة دبي عبر طائرة أخرى للخطوط نفسها، عدا قائد الطائرة ومساعده اللذين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بناء على تقييم حالتهما الصحية.



وبيّن المصدر أن التحقيقات الأولية التي تمت من قبل الجهات المختصة بالمملكة بمشاركة فريق أمني من دولة الإمارات المتحدة الشقيقة أشارت إلى وقوع اعتداء على قائد الطائرة من مساعده، مما نتج عنه تعرضهما لإصابات متفرقة.



وأكد المصدر أن قائد الطائرة ومساعده – بعد تحسن حالتهما الصحية وسماح الفريق الطبي لهما – غادرا المملكة متجهين إلى (أبوظبي) الخميس 1 تشرين الأول 2026 بمرافقة الفريق الأمني الإماراتي.



وأكد المصدر المسؤول أن المملكة تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية، وبما تنص عليه الأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى الجهات المعنية، لضمان وأمن الملاحة الجوية وجاهزية منظومتي الطيران والأمن في المملكة وقدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الاستثنائية.