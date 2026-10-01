وكالة فارس: ناقلة نفط عملاقة تبلغ سعتها 2.5 مليون برميل كانت تبحر عبر الطريق غير المصرح به لمضيق هرمز تعرضت للضرب على بعد 8 كيلومترات قبالة سواحل سلطنة عمان