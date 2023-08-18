الجديد تكشف تفاصيل مداهمة حي السلم

أفادت معلومات "الجديد" بأنه "وصلت معلومات إلى الجهات معنية في حزب الله عن دخول شخص سوري، خلسة إلى لبنان، يدعى "وسام مازن دلا'' من مواليد العام 2000، من منطقة التل، وهو المسؤول عن التفجير الذي حصل في منطقة السيدة زينب ليلة العاشر من محرم".