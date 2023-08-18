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محليات

الجديد تكشف تفاصيل مداهمة حي السلم

2023-08-18 | 17:15
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الجديد تكشف تفاصيل مداهمة حي السلم
الجديد تكشف تفاصيل مداهمة حي السلم

أفادت معلومات "الجديد" بأنه "وصلت معلومات إلى الجهات معنية في حزب الله عن دخول شخص سوري، خلسة إلى لبنان، يدعى "وسام مازن دلا'' من مواليد العام 2000، من منطقة التل، وهو المسؤول عن التفجير الذي حصل في منطقة السيدة زينب ليلة العاشر من محرم".

وأضافت المعلومات بأنه "استقر عند أقربائه في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت، وخشيةً من مبادرته الى القيام بأي عمل أمني، تمت ملاحقته، وحين علمه يأنه تم كشف مكان وجوده، رمى بنفسه من الطابق السابع من المبنى الذي يقيم به، وقد فارق الحياة".
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الجديد تكشف تفاصيل مداهمة حي السلم

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"الجمهورية": لودريان لم يتلق بعد الاجوبة عن الأسئلة التي تضمنتها رسالته
02:07

"الجمهورية": لودريان لم يتلق بعد الاجوبة عن الأسئلة التي تضمنتها رسالته

ذكرت صحيفة "الجمهورية" انه على مسافة ايام من بداية شهر ايلول، الذي يُشكّل امتحاناً أخيراً لمهمّة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، تدرّجت الأجواء السياسية من التشكيك في إمكان توصل الحوار الذي وعد لودريان بإطلاقه للتوافق على رئيس للجمهورية، الى التشكيك في إمكان انعقاده، بعد الاعتراضات على هذا الحوار، التي أبدتها الاطراف التي تصنّف نفسها سيادية وتغييرية، وتزامنت مع "رسالة السؤالين" التي وجّهها لودريان الى 38 شخصية نيابية.


02:07

"الجمهورية": لودريان لم يتلق بعد الاجوبة عن الأسئلة التي تضمنتها رسالته

ذكرت صحيفة "الجمهورية" انه على مسافة ايام من بداية شهر ايلول، الذي يُشكّل امتحاناً أخيراً لمهمّة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، تدرّجت الأجواء السياسية من التشكيك في إمكان توصل الحوار الذي وعد لودريان بإطلاقه للتوافق على رئيس للجمهورية، الى التشكيك في إمكان انعقاده، بعد الاعتراضات على هذا الحوار، التي أبدتها الاطراف التي تصنّف نفسها سيادية وتغييرية، وتزامنت مع "رسالة السؤالين" التي وجّهها لودريان الى 38 شخصية نيابية.


مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ"الجمهورية": المنحى التعطيلي المعتمد عمداً يشكّل خطيئة كبرى تُرتكب بحقّ لبنان
02:04

مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ"الجمهورية": المنحى التعطيلي المعتمد عمداً يشكّل خطيئة كبرى تُرتكب بحقّ لبنان

عكست مصادر في "كتلة التنمية والتحرير"" استياء رئيس المجلس النيابي نبيه بري من التعاطي اللامسؤول الذي تبدّى في تعطيل انعقاد الجلسة التشريعية، برغم انّ جدول اعمالها يتضمن بنوداً بالغة الضرورة والأهمية".

02:04

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"اللواء": بوحبيب الى نيويورك لمواكبة المفاوضات حول قرار تمديد ولاية اليونيفيل
01:34

"اللواء": بوحبيب الى نيويورك لمواكبة المفاوضات حول قرار تمديد ولاية اليونيفيل

ذكرت معلومات لصحيفة "اللواء" ان ​وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب ​يوم الثلاثاء المقبل، على رأس الوفد اللبناني الى نيويورك، لمواكبة المفاوضات حول قرار تمديد ولاية اليونيفيل الجديد الجارية التداول به في اروقة منظمة الامم المتحدة

01:34

"اللواء": بوحبيب الى نيويورك لمواكبة المفاوضات حول قرار تمديد ولاية اليونيفيل

ذكرت معلومات لصحيفة "اللواء" ان ​وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب ​يوم الثلاثاء المقبل، على رأس الوفد اللبناني الى نيويورك، لمواكبة المفاوضات حول قرار تمديد ولاية اليونيفيل الجديد الجارية التداول به في اروقة منظمة الامم المتحدة

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