العدو يصعد من تعدياته على القرى الجنوبية ليلا



أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور، ان العدو الصهيوني صعد بعيد مساء امس من تعدياته الاجرامية على القرى الجنوبية في القطاعين الغربي والاوسط، فاغار الطيران الحربي المعادي على اطراف بلدتي المعلية والقليلة، وقصفت مدفعيته الثقيلة اطراف عدد من البلدات في القطاع الغربي وجبل اللبونة وجبل العلام.

وكان الطيران الاستطلاعي المعادي حلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، كما استمر العدو بأطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

يذكر ان الجمعيات الاسعافية والدفاع المدني اصدروا بيانات متتالية وجالت سيارات على القرى والاحياء السكانية تحذر الاهالي والمدنيين عبر مكبرات الصوت من الاقتراب السريع من اماكن القصف المعادي تخوفا من تكرار الغارات في المكان نفسه وترك العمل الانقاذي لاصحاب الاختصاص من الدفاع المدني.