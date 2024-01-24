الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ماذا في أسرار الصحف؟

2024-01-24 | 00:54
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماذا في أسرار الصحف؟
ماذا في أسرار الصحف؟

ماذا في أسرار الصحف؟

النهار

تفاعلت في قصر العدل وثيقة تكشف عن تحويلات مالية لأحد القضاة خصوصاً بعد كلام عن لوائح أخرى تتضمن اسماء عدد كبير من القضاة الذين استغلوا نفوذهم لتحويل أموال إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019.
رفضت دوائر مجلس النواب تسجيل اقتراح قانون المقدم من قبل التيار الوطني الحر وهو تضمن الموازنة كما عدلته لجنة المال النيابية باعتبارها سابقة وهرطقة دستورية
قال مرجع نيابي في مجلسه إن من أبرز النواب الذين عملوا في تصحيح مشروع الموازنة رازي الحاج وغادة أيوب.
يُنقل أن مرجعاً سياسياً قال كلاماً كبيراً وخطيراً، خلال جولة له في بعض المناطق التابعة لنفوذه، وخصوصاً ما يجري في الجنوب إلى الظروف الاقتصادية مبدياً قلقه من كل ما يحيط بلبنان من مخاطر سياسية وأمنية واقتصادية

******

الجمهورية

عدّلت جهة سياسية فاعلة من أسلوبها في التعامل مع وضع طارئ الى مستوى التحسّب لإحتمالات خطرة والخروج من دائرة إعتبار ما يجري بأنه تهويل.
إتهم أحد النواب المستقلين جهات سياسية معارِضة لقوة حزبية بالسعي الى تشويه صورته عبر اتهامه بمسايرة هذه القوة.
لاحظت مصادر قيادية معارضة بأن الآمال لتكرار تجربة التمديد العسكري رئاسياً تراجعت.

******

اللواء

فوجئ مصرفيون، خلال اللقاء مع الحاكم بالإنابة بلغة جازمة وواثقة، خلافاً لما كان يحصل مع الحاكم السابق..
اطلق تيار لديه مرشح جدّي للرئاسة دينامية جديدة، تتعلق بحشد الصوت المسيحي خارج التكتلات المعروفة، المناوئة لمرشح هذا التيار..
تتحدث جهات واسعة الاطلاع عن أن مخاطر انهيار الوضع في الجنوب احتمال يتزايد يوماً بعد يوم!

******

نداء الوطن

في ندوة برلمانية؛ ورداً على سؤال حول تزويد هيئة الشراء العام بالموظفين لتتمكن من القيام بمهامها؛ أجاب رئيس الهيئة جان العلية أنّ موظفي إدارة المناقصات السابقة الذين اعتبرهم قانون الشراء العام من ملاك الهيئة، أُخذوا من الهيئة الى مكان آخر.
عُلمَ أنّ مساعيَ تُبذل لتفادي صدور موقف عن المجلس الشرعي يستنكر فيه استبعاد رئيسة الغرفة الاولى في ديوان المحاسبة القاضية جمال محمود عن لجنة الإشراف على التقرير السنوي.
ترفض كتلة شمالية خلال الإجتماعات التشاورية ربط موضوع رئاسة الحكومة برئاسة الجمهورية نظراً لحساسية الطرح ورفض المرجعيات الكبرى في الطائفة منطق المساومة وجوائز الترضية.

******

البناء

توقفت جهات عربية ودولية أمام الإعلان السوري عن إسقاط طائرة مسيّرة عند الحدود السورية مع الأردن بالتزامن مع البيان الواضح للخارجية السورية حول الدعوة الى وقف الضربات الأردنية الجوية داخل الأراضي السورية تحت ذريعة ملاحقة التهريب والمطالبة بتفعيل أطر التنسيق الأمني لمعالجة المشاكل الحدودية والتذكير بتهريب آلاف الإرهابيين وكميات الأسلحة عبر الأردن إلى سورية وتسامح سورية حرصاً على تحسين العلاقات الثنائية. وقالت إن الأمر بات عند السعودية الآن لترك التدهور في العلاقات يتصاعد أو التدخل لاحتواء الأزمة التي تسبب بها الطلب الأميركي من الأردن للانخراط في الضغط على سورية.
شبهت مصادر في المقاومة عملية خان يونس بعملية استهداف مقرّ الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور التي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة ضابط وجندي وجرح مئتين. وقالت إن النتائج متشابهة والآلية متشابهة. وقالت المصادر إن الخط البياني التصاعدي للمهارة والكفاءة للمقاومة الفلسطينية يقابله خط تراجعي في كفاءة جيش الاحتلال وأدائه؛ وهذا يعني أن إصرار قيادة جيش الاحتلال على مواصلة العمليات العسكرية سوف يتسبّب بكارثة لجيش الاحتلال يصعب احتواؤها ويبدو أن حدوثها بات قريباً، خصوصاً مع تراجع دور ألوية النخبة لصالح ألوية الاحتياط.

******

الأنباء

ملف عالق حتى اللحظة في الوزارة المعنية فيه بشكل مباشر.
الحماسة الخارجية على خط بيروت لا تنسحب على جميع المتابعين للملف اللبناني.

====================================

 
ماذا في أسرار الصحف؟

محليات

أسرار الصحف

الصحف اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الأخبار" نقلاً عن جنبلاط: لا مشكلة لي بالسير في إنتخاب فرنجية أو غيره
الحلبي من صور : لن نسمح بسقوط التعليم الرسمي

اقرأ ايضا في محليات

"ضربها ورمى صخرة على رأسها".. رجل يقتل زوجته في سهل بوداي والقوى الأمنية تتحرّك
01:58

"ضربها ورمى صخرة على رأسها".. رجل يقتل زوجته في سهل بوداي والقوى الأمنية تتحرّك

أقدم ت. ر. (سوري الجنسية) على ضرب زوجته ا.ر.ح (33 عاما) في سهل بلدة بوداي - قضاء بعلبك، ضربا مبرحا ثم رمى صخرة على رأسها، ما أدى إلى مقتلها.

01:58

"ضربها ورمى صخرة على رأسها".. رجل يقتل زوجته في سهل بوداي والقوى الأمنية تتحرّك

أقدم ت. ر. (سوري الجنسية) على ضرب زوجته ا.ر.ح (33 عاما) في سهل بلدة بوداي - قضاء بعلبك، ضربا مبرحا ثم رمى صخرة على رأسها، ما أدى إلى مقتلها.

"الجمهورية": منصوري سيُصدر التعميم 151 المُلزم للمصارف بعد إقرار الموازنة
01:24

"الجمهورية": منصوري سيُصدر التعميم 151 المُلزم للمصارف بعد إقرار الموازنة

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه "عُقد اجتماع بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجمعية مصارف لبنان، تركّز البحث فيه على قرار منصوري حول التعميم 151 الذي سيقضي بإعطاء المودعين 150 دولاراً شهرياً. وإذ تجاوب معظم المصارف مع طرح منصوري الذي يقضي بتحمّل المصرف المركزي جزءاً من عملية التمويل، فإنّ مصارف أخرى أبدت إعتراضها وطالبت بأن يتحمّل "المركزي" الجزء الأكبر من التمويل. علماً انّ المبلغ متواضع، لكنه يكرّس حق المودعين بأموالهم".

01:24

"الجمهورية": منصوري سيُصدر التعميم 151 المُلزم للمصارف بعد إقرار الموازنة

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه "عُقد اجتماع بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجمعية مصارف لبنان، تركّز البحث فيه على قرار منصوري حول التعميم 151 الذي سيقضي بإعطاء المودعين 150 دولاراً شهرياً. وإذ تجاوب معظم المصارف مع طرح منصوري الذي يقضي بتحمّل المصرف المركزي جزءاً من عملية التمويل، فإنّ مصارف أخرى أبدت إعتراضها وطالبت بأن يتحمّل "المركزي" الجزء الأكبر من التمويل. علماً انّ المبلغ متواضع، لكنه يكرّس حق المودعين بأموالهم".

"الشرق الأوسط": بري يحسم الجدل بشأن لقاء سفراء "الخماسية" به
01:17

"الشرق الأوسط": بري يحسم الجدل بشأن لقاء سفراء "الخماسية" به

حسم رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، الجدل حول الأسباب الكامنة وراء تأجيل اللقاء الذي كان يفترض أن يُعقد أمس بينه وبين سفراء الدول الأعضاء في "اللجنة الخماسية" لدى لبنان، بتأكيده لـ"الشرق الأوسط"، بعد استقباله على التوالي السفير السعودي وليد بخاري وسفير مصر علاء موسى، أن سبب تأجيله يعود لارتباط بعض السفراء بمواعيد سابقة اضطرتهم للاعتذار عن حضورهم اللقاءات، ما استدعى طلب تأجيله إلى موعد لاحق.

01:17

"الشرق الأوسط": بري يحسم الجدل بشأن لقاء سفراء "الخماسية" به

حسم رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، الجدل حول الأسباب الكامنة وراء تأجيل اللقاء الذي كان يفترض أن يُعقد أمس بينه وبين سفراء الدول الأعضاء في "اللجنة الخماسية" لدى لبنان، بتأكيده لـ"الشرق الأوسط"، بعد استقباله على التوالي السفير السعودي وليد بخاري وسفير مصر علاء موسى، أن سبب تأجيله يعود لارتباط بعض السفراء بمواعيد سابقة اضطرتهم للاعتذار عن حضورهم اللقاءات، ما استدعى طلب تأجيله إلى موعد لاحق.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024