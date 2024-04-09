بيان موقع بإسم "اللاجئين السوريين في لبنان" بشأن قضية باسكال سليمان.. ماذا جاء فيه؟

صدر بيان موقع بإسم "اللاجئين السوريين في لبنان" جاء فيه:



"نحن اللاجئون السوريون في لبنان..

تابعنا بكل توتر وقلق وألم وحزن الأخبارالمؤسفة التي تداولتها مواقع إخبارية لبنانية عن جريمة إختطاف ومقتل منسق القوات اللبنانية في جبيل(باسكال سليمان) أمس الأحد الموافق7/4/2024

-وإننا كلاجئين سورييين في هذا البلد المضياف والشقيق (لبنان) نتقدم لعائلة الشهيد (باسكال سليمان) بأحر وأصدق التعازي والمواساة بفقيدهم، كما نعزي حزب القوات اللبنانية قيادة وأعضاء ونشاركهم مصابهم الجلل بخسارتهم لهذا المناضل القواتي النبيل،ولاننسى أن نتقدم بأصدق عبارات التعزية والمواساة لأهلنا في لبنان حكومة وجيشا وشعبا (بالشهيد الراحل) الذي فجعنا بمقتله جميعا.

- وإننا كلاجئين سوريين في لبنان ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء المتمثلة باختطاف و قتل الشهيد باسكال سليمان - القيادي في حزب القوات اللبنانية.

ونؤكد أن هذه الجريمة البشعة ماهي إلا تعبير عن سلوك إجرامي وحشي ظلامي أراد منفذوها خلط الأوراق لاجل تغييب الرأي الحراللبناني، وتهميش الارادة اللبنانية المستقلة.ونشر الفوضى وزعزة الأمن والإستقرار في هذا البلد.

-وإننا كلاجئين سوريين في لبنان عموما وفي (مخيمات عرسال) خصوصا نؤكد على أننا (براء) من كل من يعمل أو يتسبب بأذية الشعب اللبناني وأحراره،ومشددين على رفضنا لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين اللبنانية،والإساءة بأي سلوك أو قول أوعمل لهذا البلد الكريم.

-ونشدد على مطلبنا كلاجئين سوريين في لبنان بأن لاتتهاون السلطات اللبنانية بكافة أطيافها الحكومية والعسكرية والأمنية بمحاسبة ومعاقبة كل من يثبت تورطه بهذه الجريمة النكراء،وسوقه الى العدالة لينال الجزاء العادل على ما إقترفت يداه

-وإننا كلاجئين سوريين في لبنان إذ نشدد على براءتنا من كل من سولت له نفسه الاشتراك بهذا العمل الاجرامي المدان ، نؤكد للشعب اللبناني ان من قام بهذا العمل لا يمت بصلة للشعب السوري، بل هو مجرم يستحق العقاب،وهو بجريمته هذه يؤكد أنه مرتهن ومسير وتابع لمراكز قرار مجاورة لطالما عبثت بأمن لبنان وإستقراره الشعيي والسياسي

-ونؤكد كلاجئين سوريين في لبنان على إلتزامنا وإحترامنا لكل مايصدر عن السلطات اللبنانية حكومية وعسكرية وأمنية،وأننا تحت سقف القانون اللبناني،منوهين في الوقت عينه إلى أن وجودنا على ارض لبنان هو وجود (مؤقت) مهما طال الزمن،وسنظل كلاجئين سوريين في لبنان متمسكين بحقنا (بالعودة الامنة) لوطننا سوريا حيث بيوتنا وأرزاقنا،ومكررين مطلبنامن المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته في ضمان عودتتا الأمنة .

- إننا كلاجئين سوريين في لبنان نقدر ونعلي الموقف المشرف حزب القوات اللبنانية التي طالما وقفت مع الشعب السوري، وأيدت نضاله المشروع في نيل حريته و حقوقه،وذلك بوقوفها الثابت إلى جانب الثورة السورية والدفاع عنها.

الرحمة لروح الشهيد باسكال سليمان والذل والعار للقتلة المجرمين.

عاش لبنان حرا مستقلا

سطره: اللاجئون السوريون في لبنان

الثلاثاء الموافق9/4/2024" .











