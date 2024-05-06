فعن العدد التقريبي للنازحين على النهر في الحوض الأعلى، لفت علوية الى انه "يوجد ما يقارب 974 موقعا يضم حوالي 11466 خيمة وقد بلغ العدد التقديري للنازحين المتواجدين في هذه المواقع حوالي 68645نازحا سوريا."

وعن العدد التقريبي للنازحين في الحوض الأدنى فقال علوية : " 4238 نازحا سوريا بمحيط قناة ري القاسمية. وقدر عدد خيم النازحين السوريين الموجودة ضمن نطاق الحوض الأدنى حوالي934 اما (تمت ازالتها بالجرافات من قبل المصلحة) السوريين المتواجدين في منازل ومقيمين ضمن حدود حوض الليطاني الأدنى فيبلغ عددهم 52331 نازحاً. يكون العدد الإجمالي للنازحين السوريين ضمن الحوض الادنى لنهر الليطاني وضمن نطاق مشروع ري القاسمية 57000 نازح سوري."

واضاف: "أضحى عدد السكان في منطقة البقاع اللبنانيون يقارب عدد النازحين السوريين!".

فتشير الدراسات إلى زيادة بنسبة 20٪ في استخدام المياه المنزلية في لبنان بسبب أزمة اللاجئين (من 676 إلى 826 مليون م3/سنة).

وتقدر كميات المياه المبتذلة الناجمة عن المخيمات الواقعة على ضفاف نهر الليطاني في منطقة الحوض الاعلى لنهر الليطاني دون معالجة مسبقة، بحوالي 2,104,655 متر مكعب سنويا.

فيما تقدر كميات المياه المبتذلة الناجمة عن المخيمات الواقعة في حرم قنوات الري قي منطقة الحوض الأدنى دون معالجة مسبقة، بحوالي 135,000 متر مكعب سنويا.

بحسب الدراسات قدر أن كمية النفايات الصلبةالناتجة عن اللاجئين وصلت إلى حوالي 325000 طنًاسنويًا (طن/سنويا) .

منطقة حوض نهر الليطاني:

- كميات النفايات الناتجة من النازحين في منطقة الحوض الاعلى لنهر الليطاني: 173 طن/يوم -حوالي 63000 طن/سنويا- (69000 نازح ضمن ناطق مجرى النهر ).

- كميات النفايات الناتجة في منطقة الحوضالادنى نهر الليطاني: 145 طن/يوم -حوالي 52920 طن/سنويا- (58000 ضمن ناطق مشاريع الري نازح ).

- كشفت دراسة أجرتها وزارة الطاقة والمياه (MoEW) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الحاجة إلى توفير 450 إلى 480 ميغاواط إضافية لتغطية طلب 1.5 مليون نازح سوري.

- يقدر الطلب الاضافي على الكهرباء لمليون نازح ب350 ميغاوات بكلفة 350 مليون دولار سنويا

- بالإضافة إلى ذلك ، تُظهر الدراسة أن ما لا يقل عن 45 في المائة من التوصيلات الكهربائية للأسر السورية بالشبكة تتم بطريقة غير قانونية، وهو ما لا يعني فقط خسارة المبيعات للحكومة ومؤسسة كهرباء لبنان المنهكة بالفعل، بل يؤدي أيضًا إلى تكبد خسائر فنية على الشبكة وحرمان العملاء المتصلين بالشبكة قانونيا، كما ان 30% من انتاج معامل الليطاني يتم استهلاكه من قبل تجمعات النازحين.