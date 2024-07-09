فيديو - في "عزّ الحرّ".. قصر عدل بيروت بلا كهرباء

في "عزّ الحرّ".. قصر عدل بيروت بلا كهرباء
واقع مأساوي يعيشه قصر عدل بيروت وسط إنقطاع تام للكهرباء وإنعدام الإنارة والتهوية تزامناً مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة في لبنان. pic.twitter.com/IezD3G2D2y
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 9, 2024
في "عزّ الحرّ".. قصر عدل بيروت بلا كهرباء
واقع مأساوي يعيشه قصر عدل بيروت وسط إنقطاع تام للكهرباء وإنعدام الإنارة والتهوية تزامناً مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة في لبنان. pic.twitter.com/IezD3G2D2y
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