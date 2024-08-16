هل وصل "جدري القردة" الى لبنان؟ وزارة الصحة تجيب!

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الجمعة، عن متابعتها المستمرة لتفشي مرض جدري القردة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وأكدت الوزارة عدم تسجيل أي حالات جديدة في لبنان منذ آذار الماضي. كما أوضحت أنه لا توجد توصيات حالياً من المنظمة بشأن إجراءات خاصة على المعابر الحدودية.



مرض جدري القردة، الذي يسبب أعراضاً مثل الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد الليمفاوية، يمكن أن يكون خطيراً لبعض الفئات. ينتقل المرض عبر الاتصال المباشر مع المصابين أو المواد الملوثة، وكذلك من خلال مخالطة الحيوانات المصابة.



ودعت الوزارة إلى اتخاذ احتياطات صحية مشددة مثل العزل المنزلي وتطهير الأسطح والملابس، واتباع إجراءات النظافة الشخصية لتفادي انتقال العدوى. كما نصحت بمراجعة الطبيب في حال ظهور أعراض بعد السفر.