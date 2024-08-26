الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2024-08-26 | 01:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

في اسرار الصحف| وضع اليد على عقارات غير ممسوحة

النهار

 

بدأ مستشار التحق منذ بضع سنوات بـ”التيار الوطني الحرّ” ببث فبركات وإشاعات لمواقع إلكترونية تستهدف بعض النواب في التيار وخارجه ونسبها لزوار الرئيس ميشال عون ومصادر قيادية لتشويه صورتهم.

 

يعمل قاض سابق من غير اصحاب البصمات الوظيفية الكبيرة في المراكز التي تولاها، على تعيين نجله القاضي ايضا، في موقع حساس ورفيع المستوى يشغله ابن طائفته بعد ان يحال شاغله على التقاعد في شباط المقبل.

 

تبين ان التلاعب في وضع اليد على عقارات غير ممسوحة وعدم التوقف عند هوية اصحابها يتم في بلدات في محافظة النبطية.

 

يترك مسعى وزير سابق لخلق اجواء سياسية ايجابية ومريحة لدى ابناء طائفته ارتياحا مع سريان هذا الجو على مرجعيتين سياسيتين قررتا عدم التصادم.

 

يتجمع المئات من اصحاب الدراجات الصغيرة على طريق مطار رفيق الحريري منتصف كل ليلة في مشهد يسبب اخطارا على السيارات واصحابها في غياب اي رادع امني لهم.

 

جرى التوقف عند العدد الكبير من المشاركين في حفل زفاف ابنة وزير سابق.

 

من المكتب الاعلامي لوزارة التربية: ورد في “أسرار الآلهة” انه تم توقيف موظف في قضية تسريب الامتحانات الرسمية، والصحيح أنه تم توقيف أستاذ متعاقد مراقب في الامتحانات وليس موظفاً.

 

*****

 

الجمهورية

 

موفد إلى لبنان في الأيام المقبلة في مهمة للتركيز على ضبط المواجهات الحدودية ومنع تفلتها.

 

قال دبلوماسي عريق ان بعض القوى السياسية يلتهي بالنقاش حول جنس الملائكة بينما يمر البلد بمرحلة قد تكون الأخطر في تاريخه الحديث.

 

يسعى مسؤول مالي كبير إلى تشجيع المصارف على اعادة اقراض القطاع الخاص لتنشيط الاستثمار، وذلك من خطة مدروسة جيدا.

 

*****

 

اللواء

 

يشجِّع مرجع روحي مسيحي عدداً من النواب الموارنة على إستعادة تجربة كتلة النواب الموارنة المستقلين، التي لعبت دوراً ناشطاً في مرحلة الإنقسامات المسيحية في نهاية الثمانينات، وخرج منها نائب زحلة إلياس الهراوي رئيساً للجمهورية!

 

تعمَّد رئيس تيار سياسي، أثارت قراراته الحزبية جدلاً واسعاً، السفر على طائرة خاصة لقضاء عطلته في البحر على يخت أحد «الأصدقاء»، لتأكيد عدم إهتمامه بالإنتقادات المتزايدة لإجراءاته الأخيرة!

 

فوجئ مسؤول بالتطورات العسكرية صباح أمس الأحد الباكر، وطلب إتخاذ إجراءات عاجلة لإثبات وجود الحكومة رغم الإشكاليات المحيطة بقدرات هيئة الطوارئ!

 

*****

 

البناء

 

ارتبك سفير دولة غربية كان يكرر في مجالسه أن قرار الحرب ضد لبنان اتخذ في تل أبيب وأن مجرد بدء رد المقاومة سوف يعني انطلاق صفارة الحرب عندما سئل عن سبب الكلام الإسرائيلي عن عدم نية الذهاب الى الحرب والالتزام بعدم التصعيد رغم الاعتراف بأن المقاومة استهدفت ما وصفته هيئة البث الاسرائيلية الرسمية بمؤسسة استراتيجية وسط «إسرائيل». وقال يبدو أنهم استخدمونا في حرب نفسية وضحكوا علينا وهم يتهربون من خوض الحرب فخرجنا بسواد الوجه.

 

قال خبير في الشؤون الإسرائيلية إنه فوجئ بالتعابير التي تستخدم للمرة الأولى في الحديث الإسرائيلي الرسمي السياسي والعسكري تجاه لبنان عن عدم الرغبة بالتصعيد وعدم وجود نية شن حرب بعدما قدم رد حزب الله لقيادة الكيان ما يفترض أنه كان تمنيات هذه القيادة للذهاب الى شن الحرب التي مضى على التهديد بها أحد عشر شهرا. وقال إن هذا التحول المفاجئ في ظل حجم الحشود الأميركية الموجودة لدعم «إسرائيل» يعني أن لحظة العجز الإسرائيلي عن مواصلة الحرب قد اقتربت كثيرا، داعيا لمراقبة التغييرات المقبلة في المسار التفاوضي.

 

*****

 

الأنباء

 

تقصير واضح لدى البعض في مواكبة التطورات على خطورتها، رغم مواقعهم التي تفرض عليهم تحمّل المسؤوليات بشكل مختلف.

 

    ====

ماذا في اسرار الصحف؟

محليات

اسرار

الصحف

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الاخبار: تخصيص المودعين بإيرادات ضريبية
مذكرة رسمية بتوقف العمل في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء أثناء مراسم تشييع الحص

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024