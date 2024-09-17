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محليات

وزارة الصحة: الأبيض ينفي ما يُثار باسمه عن سقوط 11 شهيدا و4000 جريح

2024-09-17 | 16:21
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وزارة الصحة: الأبيض ينفي ما يُثار باسمه عن سقوط 11 شهيدا و4000 جريح
وزارة الصحة: الأبيض ينفي ما يُثار باسمه عن سقوط 11 شهيدا و4000 جريح

اصدرت وزارة الصحة العامة بياناً  أشار "إلى معلومات يتم تناقلها وتُنسب إلى وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض بأنه أعلن أن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 والجرحى إلى أربعة آلاف من بينهم أربعمئة حالة خطرة.

إن الوزارة تنفي أن يكون الوزير الأبيض قد أدلى بهذه المعلومات الإحصائية لأي وسيلة إعلامية.

وتجدد الوزارة الدعوة التي كان قد أطلقها وزير الصحة العامة في مؤتمره الصحافي مساء اليوم والتي دعا فيها إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الوزارة، سواء من المؤتمرات الصحافية التي يعقدها الوزير الدكتور الأبيض أم من البيانات الصادرة عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة."

 

وزارة الصحة: الأبيض ينفي ما يُثار باسمه عن سقوط 11 شهيدا و4000 جريح

محليات

وزارة الصحة

شهداء

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