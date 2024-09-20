أ.ف.ب عن مصدر مقرب من حزب الله: استشهاد قائد قوة الرضوان ابراهيم عقيل جراء الغارة الاسرائيلية على الضاحية

أكد مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس، "استشهاد قائد قوة الرضوان، وحدات النخبة في حزب الله، جراء غارة اسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، في وقت قالت إسرائيل إنها شنت ضربة دقيقة".