إعلام العدو: الشخصية المستهدفة في انفجار بيروت هو القيادي في حزب الله طلال حمية

كيربي: تصاعد الأوضاع واندلاع حرب شاملة ليس من مصلحة إسرائيل وهناك طريقة أفضل لإعادة السكان إلى منازلهم

كيربي: تصاعد الأوضاع واندلاع حرب شاملة ليس من مصلحة إسرائيل وهناك طريقة أفضل لإعادة السكان إلى منازلهم

كيربي: تصاعد الأوضاع واندلاع حرب شاملة ليس من مصلحة إسرائيل وهناك طريقة أفضل لإعادة السكان إلى منازلهم

إي بي سي عن كيربي: نحث إسرائيل على تجنب حرب شاملة مع لبنان