مساعدات من باكستان لمراكز الايواء في لبنان

زار سفير جمهورية باكستان الاسلامية سلمان أشتر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام في مكتبه في الوزارة، وأبلغه أن "هناك 19 طنًا من المساعدات تشمل مواد طبية وغذائية ولوازم عامة للإيواء"، وذلك متابعة لجولة سلام على سفراء الدول العربية والأجنبية في إطار حشد الدعم الإنساني للنازحين وتجهيز مراكز الإيواء التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس ومبان.



