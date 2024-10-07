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محليات

مقدمة النشرة المسائية

2024-10-07 | 13:31
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مقدمة النشرة المسائية
مقدمة النشرة المسائية

عام هو الاقسى ، ايامه ولياليه وساعاته لم تكن مجدولة على لائحة الزمن وعقاربه، اثنا عشر شهرا حملت ما لم تحتمل .. والمجزرة المفتوحة كانت اكبر من القدرة البشرية على الاستيعاب. وبعد سنة على الحرب فإن مجرمها بنيامين نتناهيو يجري تعاقدا مع السنة الثانية ويوقع اتفاقا مع نفسه لتمديد اجلها.

لكن هذا التمديد اصبح وللمرة الاولى يواجه ممانعة اميركية ومحاولات لتقديم الاغراءات التي تسد شهية نتنياهو عن أكل لحوم البشر/./ ولم تفعل أميركا ذلك لانها داعية سلام بل لكون الحروب قد بدأت ملامسة صناديق الاقتراع في نوفمبر المقبل  ولأن كل الجمرات التي سيرميها نتنياهو سواء على ايران او لبنان ستحرق أيادي كامالا هارس وترفع من أسهم دونالد ترامب. ولضبط ايقاع الرد على ايران وتخفيف جنون نتنياهو في لبنان تتحرك المشاورات بين تل ابيب وواشنطن، ومن المقرر  أن يزور وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت واشنطن يوم الأربعاء للاجتماع بنظيره الأميركي لويد أوستن.وبحسب هيئة البث الاسرائيلية فإن  الولايات المتحدة  عرضت على إسرائيل "تعويضات"، إذا امتنعت عن مهاجمة أهداف "معينة" في إيران، فيما برز تصريح لوزير الخارجية الاميركية  أنتوني بلينكن يبلغ فيه اسرائيل بانه حان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن إلى ديارهم ويحمي إسرائيل ويخفف معاناة الفلسطينيين. يقود هذا المسعى الاميركي الى تشكيل درع حماية لأصوات هاريس وليس لأن الولايات المتحدة قد قررت بعد تمويلها الحرب أن تصبح في نهايتها مؤسسة حقوقية متخصصة في حل النزاعات/./ وفي انتظار إقناع واشنطن تل ابيب بالخروج من دائرة النار، فإن اسرائيل لا تزال في قلبها جوا وبرا والآن بحرا/ وقد هددت المتواجدين على شاطىء البحر وكل من يستعمل قوارب الصيد من خط نهر الأولي جنوبا بالامتناع عن التواجد من الآن وحتى  إشعار اخر، وأرفق العدو هذا الخبر بنبأ لهيئة البث يعلن أن البحرية الاسرائيلية ستبدأ قريبا العمل ضد حزب الله في البحر وكل ذلك لأن اسرائيل .. لم ترس على بر وبقيت معاركها عند الحدود تحمل الخيبات لجنودها ،  ما اضطر جيش الاحتلال الى استقدام فرقة الجليل 91 للانضمام الى عملية برية قالت إنها محدودة".
وفي العمليات البرية السياسية فانها .. برية المركز  تنطلق من عين التينة واليها تعود.
ومن هناك تمسك مرشح الثنائي سليمان فرنجيه باسمه الرئاسي الذي لم يتأثر بانكسارات المحور/ والثنائي فرنجية بري تبادل التعازي في استشهاد السيد حسن نصرالله، وقال رئيس المجلس:  "ع قد ما كان حضوره قوي.. مش عم نصدق غيابو"/
 
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