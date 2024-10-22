🔴 فيديو من عدة زوايا يظهر الصاروخ الذي دمّر مبنى في الغبيري pic.twitter.com/5IOR5VnWOW
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 22, 2024
🔴 فيديو من عدة زوايا يظهر الصاروخ الذي دمّر مبنى في الغبيري pic.twitter.com/5IOR5VnWOW
حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو على "الاستفادة من مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار للمضي قدما نحو هدنة في غزة وعلى إتاحة إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة."
وصل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، مساء اليوم الثلثاء، إلى بيروت، حيث سيلتقي يوم غد الأربعاء عددا من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري.