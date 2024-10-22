فيديو من عدة زوايا يظهر الصاروخ الذي دمّر مبنى في الغبيري

وصل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، مساء اليوم الثلثاء، إلى بيروت، حيث سيلتقي يوم غد الأربعاء عددا من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري.