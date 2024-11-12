الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

لا تواصل بين بري - هوكستين حتى الآن!

2024-11-12 | 13:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لا تواصل بين بري - هوكستين حتى الآن!
لا تواصل بين بري - هوكستين حتى الآن!

عشية لقاء الرئيسين في البيت الابيض، ينتظر لبنان أن يكون ملف بحث على طاولة بايدن - ترامب، إذ تقول مصادر سياسية للجديد، إن "مجيء الموفد الرئاسي آموس هوكشتاين أو عدمه هو المؤشر على استكمال بايدن بمحاولته لإيجاد الحل ووقف إطلاق النار قبل خروجه من البيت الابيض، ومجرد حضور هوكشتاين الى المنطقة يعني أن هناك حلا في الأفق، أما إذا لم يحضر فهذا يعني أن الحل ينتظر تسلم ترامب الرئاسة رسمياً والحرب ستستمر".

وتقول مصادر سياسية للجديد، إن "لقاء وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بعدما زار أيضا روسيا، يعد أكبر مؤشر الى أن شيئا يحضر للمنطقة، حيث يعول البعض على هذا الحراك وخصوصا أن ديرمر يعد من الشخصيات المؤثرة على نتنياهو، غير أن القناعة اللبنانية تقول ان لا وقف لإطلاق النار حاليا، والاسرائيلي مستمر في جرائمه وعدوانه وفي كسب الوقت لمحاولة فرض واقع جديد قد يساعده في فرض الشروط".

على صعيد الداخل اللبناني، لا تطور واضحا على خط المفاوضات، وتقول مصادر عين التينة إن "لا تواصل بين الرئيس نبيه بري وهوكشتاين، بانتظار أن يرسل الوسيط الورقة التي ناقشها مع الاسرائيلي أو توصل اليها مع نتنياهو، غير أنه حتى اللحظة لم يصل أي طرح أو أي تصور أو أي حصيلة للمفاوضات الى لبنان الرسمي، ولا يزال الملف يراوح مكانه".
 
لا تواصل بين بري - هوكستين حتى الآن!

محليات

المشهد السياسي

بنيامين نتنياهو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط: ثمة شائعات عن مفاوضات لوقف الحرب في لبنان لكن لم نسمع شيئا جدياً ولا معطيات لانتهاء الحرب قريباً
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت منطقة المساكن في صور وسيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع

اقرأ ايضا في محليات

مصادر أميركية تكشف لـ"الجديد" في واشنطن آخر المعطيات حول مسار المفاوضات لوقف اطلاق النار
19:31

مصادر أميركية تكشف لـ"الجديد" في واشنطن آخر المعطيات حول مسار المفاوضات لوقف اطلاق النار

اشارت مصادر اميركية على صلة بالمفاوضات حول وقف اطلاق النار للجديد الى ان الموفد الاميركي آموس هوكستين لم يقدم للبنان او لـ "اسرائيل" أية مسوّدات لوقف اطلاق النار وكل التسريبات غير صحيحة ، مضيفة: "اذا لم نصل الى إتفاق لوقف اطلاق النار خلال أسبوعين فالحرب سوف تستمر حتى نيسان المقبل لحين تسلّم ادارة ترامب كامل ملفات المنطقة".

19:31

مصادر أميركية تكشف لـ"الجديد" في واشنطن آخر المعطيات حول مسار المفاوضات لوقف اطلاق النار

اشارت مصادر اميركية على صلة بالمفاوضات حول وقف اطلاق النار للجديد الى ان الموفد الاميركي آموس هوكستين لم يقدم للبنان او لـ "اسرائيل" أية مسوّدات لوقف اطلاق النار وكل التسريبات غير صحيحة ، مضيفة: "اذا لم نصل الى إتفاق لوقف اطلاق النار خلال أسبوعين فالحرب سوف تستمر حتى نيسان المقبل لحين تسلّم ادارة ترامب كامل ملفات المنطقة".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024