ماذا في أسرار الصحف؟

بعد تحييد المخيمات الفلسطينية في لبنان بشكل كبير، نفذت اسرائيل امس غارة استهدفت مخيم الرشيدية قرب صور للمرة الاولى.

برزت أمس جوقة منسقة لمهاجمة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعدما شكك الاحد في شرعية التفاوض والمفاوضين على وقف اطلاق النار في غياب رئيس للجمهورية الذي من صلاحيته التفاوض وعقد الاتفاقات الدولية.

اقفلت كل طرقات العاصمة بيروت والمناطق المحيطة بعد صدور تهديدات باستهداف احياء في قلب المدينة بسبب تهافت المواطنين على الاخلاء ما سبب زحمة خانقة امتدت لساعات.

تذكر اللبنانيون أمس الليلة الاخيرة قبل وقف اطلاق النار في حرب تموز 2006 عندما امطرت اسرائيل لبنان بالقذائف والصواريخ مسببة دماراً كبيراً.

بعد غياب مرحلي، اطل امس رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من بوابة مكتب قائد الجيش العماد جوزف عون في ظل إشادة واضحة من الاشتراكي بعون.

تحرك عدد من مشايخ صيدا في الايام الماضية للمطالبة باطلاق السجناء الاسلاميين الذين مرّ على توقيفهم وقت طويل من دون محاكمة وعدد منهم امضى او تجاوز المددة المفترضة للحكم في ما لو صدر في حينه.

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الجمهورية

وصف مسؤول على اطلاع بتفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار، كتم بنوده وساعة سريانه بالغموض البنّاء.

استمر حزب معارض بارز على حذر من احتمال تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار حتى الساعة الأخيرة.

استغرب أحد النواب كيف أنّ قوى سياسية طالبت بإشراكها في التفاوض حول وقف الحرب بينما كانت تعتبر أنّها غير معنية بها أصلاً.

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اللواء

بدأ نازحون بحزم حقائبهم للعودة الى قراهم وبلداتهم، بصرف النظر عن بقاء منازلهم ام لا. لكن نصائح اسديت لهم بالتريث لليوم التالي..

انكفأ المرشحون للرئاسة، بانتظار معرفة التفاهم، الاميركي – الفرنسي على هوية الرئيس بعد تثبيت وقف النار..

شكل موقف فرنسا من ضرورة إلتزام قرار المحكمة الجنائية الدولية السبب المباشر للاشتباك حول عضويتها في لجنة مراقبة وقف النار..

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البناء

قال مصدر دبلوماسي إنه استغرب حديث رئيس حكومة الاحتلال عن افتخار العالم بإنجازات الكيان، بينما هو ملاحق كمجرم حرب من المحكمة الجنائية الدولية والدول الأوروبية التي كانت عادة صديقة للكيان وأعلنت التزامها باعتقاله إذا دخل أراضيها. فهل هذا تعبير عن الفخر؟ نتنياهو يتحدّث كأنه حائز جائزة نوبل وليس مذكرة توقيف كمجرم حرب.

تساءل خبير عسكريّ كيف يكون وقف إطلاق النار على جبهة لبنان بنظر رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو، بسبب الحاجة لإعادة تأهيل القوات وإعادة تسليح الجيش ويكون في الخطاب ذاته والفقرة ذاتها وقف إطلاق النار للتفرّغ لمواجهة إيران؟ فكيف يستقيم الحديث عن التوجّه إلى جبهة حرب ضخمة كسبب لوقف جبهة أقل حجماً ويكون في الوقت ذاته يتحدث عن أن جيشه غير جاهز للجبهة الأقل حجماً بداعي الحاجة لإعادة تأهيل وإعادة تسليح؟

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نداء الوطن

لوحظ غياب الشيخ نعيم قاسم عن المشهد أمس خصوصاً في التعليق على الاتفاق، في مقابل بروز النائب حسن فضل الله والحاج محمود قماطي، فهل في الأمر توزيع أدوار؟ أم بداية تقديم فضل الله كناطق باسم الحزب؟

استنتج خبراء عسكريون أن استهداف منطقة النويري أكثر من مرة من قبل إسرائيل يعني أن لـ"حزب الله" "مربعاً أمنياً" في تلك المنطقة موازياً للمربع الأمني في حارة حريك في الضاحية الجنوبية.

سمع مدعوون إلى مناسبة اجتماعية، من سفيرة دولة عظمى كانت موجودة في الحفل، كلاماً أكثر من مُطمئن عن مستقبل لبنان بعد الحرب.