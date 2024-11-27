النص الحرفي لإتفاق وقف إطلاق النار

رئيس مجلس النواب نبيه بري:

- لبنان تمكن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي.

- الحرب أظهرت وجه لبنان الحقيقي في التلاحم والوحدة الوطنية.

- نحن في أشد الحاجة إلى الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشعب اللبناني.

- نشكر كل من ساهم في وقف إطلاق النار.

- نطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه.

- أناشد كل الطوائف والقوى السياسية للحفاظ على لبنان أكثر قوة ووحدة.

- الدماء الغالية التي سالت تستدعي حفظ لبنان واحداً قادراً على الخروج أكثر ثباتاً ومنعة ووحدة.

- عودوا إلى مناطقكم وأرضكم "وديعة الشهداء" التي انغرست قاماتها فيها فأينعت نصراً ليعود المجد إليها.