النص الحرفي لإتفاق وقف إطلاق النار

وصل مواطن لبناني الى بوابة فاطمة عند الحدود مع فلسطين المحتلة ووثق لحظة وصوله الى هناك
رئيس مجلس النواب نبيه بري:- لبنان تمكن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي. - الحرب أظهرت وجه لبنان الحقيقي في التلاحم والوحدة الوطنية.- نحن في أشد الحاجة إلى الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشعب اللبناني. - نشكر كل من ساهم في وقف إطلاق النار. - نطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه. - أناشد كل الطوائف والقوى السياسية للحفاظ على لبنان أكثر قوة ووحدة. - الدماء الغالية التي سالت تستدعي حفظ لبنان واحداً قادراً على الخروج أكثر ثباتاً ومنعة ووحدة. - عودوا إلى مناطقكم وأرضكم "وديعة الشهداء" التي انغرست قاماتها فيها فأينعت نصراً ليعود المجد إليها.