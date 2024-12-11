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محليات

"اللقاء النيابي المستقل" زار فرنجية في بنشعي: المطلوب أن يكون رئيس الجمهورية قادر على قيادة المرحلة المقبلة

2024-12-11 | 09:22
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&quot;اللقاء النيابي المستقل&quot; زار فرنجية في بنشعي: المطلوب أن يكون رئيس الجمهورية قادر على قيادة المرحلة المقبلة
"اللقاء النيابي المستقل" زار فرنجية في بنشعي: المطلوب أن يكون رئيس الجمهورية قادر على قيادة المرحلة المقبلة

استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجية في دارته في بنشعي "اللقاء النيابي المستقل" الذي ضم النواب الياس بو صعب، سيمون ابي رميا، ابراهيم كنعان وآلان عون.

وخلال اللقاء، أكد النائب عون أن "الزيارة هي في إطار استكمال اللقاءات مع الكتل النيابية من أجل البحث في عملية فتح ثغرة في الاستحقاق الرئاسي المقبل لاسيما قبل موعد الجلسة الانتخابية في ٩ كانون الثاني المقبل ولحساسية المرحلة وضرورة أن يحجز لبنان موقعاً له في الشرق الأوسط الجديد".

وأشار عون إلى أن "النظرة المشتركة مع رئيس تيار المردة، فالمطلوب ليس خيال صحراء أو من دون حد ادنى من الشرعية وأن يمتلك الشخصية والقدرة اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة من إصلاحات ومواكبة للتحديات". 

ولفت الى انه حصل نقاش عميق حول الخيارات المطروحة في المرحلة المقبلة وستستكمل النقاشات لجمع اكبر عدد ممكن من القوى السياسية من كل الاطراف، ولو كانت في مرحلة خصومة لأن لبنان انطلق نحو مرحلة استقرار ولم شمل ولا يجوز العمل على تسجيل نقاط واعادة انتاج منطق المحاصصة بل الانطلاق نحو تجربة جديدة لان طريقة ادارة البلد السابقة لم تعد صالحة او على قدر تطلعات اللبنانيين.
وختم بالقول الى أنّ  لدى فرنجيه الادراك والوعي والحرص على مصلحة لبنان وهو رجل اصيل وكلّ همه لبنان.
 
 
 
 
 
"اللقاء النيابي المستقل" زار فرنجية في بنشعي: المطلوب أن يكون رئيس الجمهورية قادر على قيادة المرحلة المقبلة

محليات

سليمان فرنجية

بنشعي

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