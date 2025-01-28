قبة حديدية في الولايات المتحدة!

وأضاف ترامب خلال مؤتمر للحزب الجمهوري في ميامي تزامن مع تولي وزير الدفاع الجديد في إدارته بيت هيغسيث منصبه: "نحن بحاجة إلى البدء على الفور بإنشاء قبة حديدية بأحدث تقنية" للدفاع الصاروخي.

ووفقا لبيان اطلعت عليه شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، فإن درع الدفاع الصاروخي الذي يحمل اسم "الجيل القادم"، من شأنه أن يحمي الولايات المتحدة من الصواريخ البالستية وتلك الأسرع من الصوت والصواريخ المجنحة، وغيرها من الهجمات الجوية المتطورة.

ورغم عدم استخدام أي أسلحة من هذا النوع ضد الولايات المتحدة في العصر الحديث، فإن الفكرة مستوحاة من نظام الدفاع الذي ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على إنشائه ونشره، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأثناء حملته الانتخابية، وعد ترامب بإنشاء "قبة لا يمكن اختراقها" لحماية الولايات المتحدة من الهجمات.