غارة إسرائيلية تستهدف النبطية (فيديو)

غارة إسرائيلية تستهدف النبطية- الفوقا pic.twitter.com/cOjvoJkKan
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 28, 2025
غارة إسرائيلية تستهدف النبطية- الفوقا pic.twitter.com/cOjvoJkKan
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان أن: "غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على النبطية الفوقا أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة عشرين شخصا بجروح".أضاف البيان: "أدت غارة العدو الإسرائيلي على زوطر إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح".
أفادت معلومات ومقاطع مصورة بأن الجيش اللبناني دخل منشأة تابعة لحزب الله قيل أنها "عماد 4" التي سبق ان كشف عنها الحزب خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان بمقطع فيديو. واظهرت المشاهد المتداولة تواجد عناصر من الجيش اللبناني داخل هذه المنشأة الضخمة تحت الأرض. وبحسب معلومات "الجديد" فإن الجيش تسلم هذه المنشأة التي تقع في منطقة بين جويا وعيتيت في قضاء صور قبل أكثر من اسبوع.