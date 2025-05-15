سلسلة لقاءات في قصر بعبدا

ولفت الى انه لمس في قرارات الحكومة ان هناك سلسلة من الإصلاحات قد بدأت، متمنياً ان يتحول الدعم العربي الى دعم عملي يساعد في سد الفجوة المالية الموجودة. وعن موضوع حصرية السلاح بيد الدولة، اعتبر اننا قادرون بالحوار على تحقيق ذلك.

وكان الرئيس عون استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى والقاضي الشيخ غاندي مكارم، وتم التداول خلال اللقاء في الأوضاع العامة في البلاد ومواقف رئيس الجمهورية ونتائج زياراته الرسمية الى الخارج لا سيما الى دول مجلس التعاون الخليجي. كما عرض الشيخ ابي المنى للجهود التي يبذلها لتعزيز الشراكة الروحية الوطنية في البلاد، ووجه دعوة الى الرئيس عون لحضور ندوة ثقافية وطنية حول "الشراكة الروحية الوطنية: مظلة الإصلاح والإنقاذ" دعا إليها الملتقى الثقافي والإجتماعي لجرد عاليه والجوار في مبنى جمعية النهضة الإجتماعية الخيرية في شانيه يوم الأربعاء 21 أيار المقبل الساعة الخامسة عصرا.

وتطرق البحث الى مسائل وطنية إضافة الى الأوضاع المحلية والإقليمية.

وبعد اللقاء، تحدث شيخ العقل الى الصحافيين، فقال:

"تشرفنا اليوم بزيارة فخامة الرئيس، لشكره أولا على تلبيته دعوتنا للمشاركة في إفطار دار الطائفة، ولتبادل الأفكار معه، ولاطلاعه على المبادرة التي اطلقناها في دار الطائفة وفي اكثر من مكان، حول عنوان الشراكة الروحية الوطنية التي اعتبرنا انها تشكل مظلة الإصلاح والإنقاذ في هذه المرحلة، حيث نستبشر خيرا بهذا العهد، ونتطلع الى ان يرعى هذه الشراكة الروحية الوطنية، التي نأمل من خلال سلسلة ندوات ستعقد في المناطق، ان تختتم بمؤتمر برعاية فخامة الرئيس يضم كل الرؤساء الروحيين والقيادات الوطنية".

وأضاف: "نحن نواكب فخامته في ما يطرحه ويعمل عليه ويسعى به ان كان في لبنان او من خلال زياراته الى الخارج، لكي نؤكد على اننا في مسيرة نهوض وإصلاح وإنقاذ لهذا البلد. ونحن قادرون معا على ذلك برعاية فخامة الرئيس وجهد الحكومة ومواكبة مجلس النواب ومباركة ومواكبة الرؤساء الروحيين.

الأوضاع مؤاتية، الفرص مؤاتية، ويجب استغلالها اكان على مستوى التفاهم الوطني الداخلي، او على مستوى الدعم الخارجي وخاصة من الدول الخليجية المنفتحة على مساعدة لبنان، والعودة اليه، او على مستوى دول القرار التي تعطي هذه الفرصة للبنان، خاصة ان الأوضاع في سوريا الى تحسن، وقد رأينا البارحة ماذا حصل، وهو مؤشر إيجابي بأننا متجهون الى استقرار. نرجو ذلك وسنعمل من اجله".

سئل عن انطباعاته عن موضوعي الإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة، فأجاب:

"طبعا الإصلاحات بدأت، ولمسنا في قرارات الحكومة ان هناك سلسلة من الإصلاحات قد بدأت، والمطلوب اكثر طبعا، وعلى الأخص في ما خص صندوق النقد الدولي ان يكون هناك ثقة بلبنان، وتفاهم. وان شاء الله يتحول الدعم العربي الى دعم عملي يساعد في سد الفجوة المالية الموجودة. وفي موضوع السلاح، اعتقد اننا قادرون بالحوار على تحقيق ذلك، والشعار الذي رفعه فخامة الرئيس معبر ودقيق وواضح. القرار اتخذ، والتطبيق يحتاج الى حوار، والحوار يعني ان هناك خطوات لا بد من القيام بها".

سئل عن تقييمه للانتخابات التي ستجري في بيروت، فأجاب:

" اذا كنا لننطلق من الانتخابات التي جرت في جبل لبنان والشمال، فهذه الخطوة جيدة، قامت بها الحكومة، لتؤكد على الروح الديمقراطية، وبناء المؤسسات، ودور المجالس البلدية والاختيارية. وما سيكون في بيروت عسى ان يكون خيراً، فنحافظ على الميثاقية وروح العيش المشترك التي تعتمد على هذه الميثاقية، وتكون المنافسة ضمن اطار المحافظة على ذلك".

سئل عن رأيه في الأوضاع في السويداء في سوريا، والى اين ستتجه، فأجاب:

"تتجه الى الاحسن، نحن ثابتون واهلنا في السويداء ثابتون في انتمائهم العربي الإسلامي، مستندون الى عمقهم العربي قبل أي شيء آخر، ولكنهم كانوا يطالبون بضمانات لطمأنتهم ولحفظ امنهم وسلامتهم وعيشهم الكريم، وهذا حقهم. ربما حصلت بعض الصدامات التي كنا نتمنى الا تحصل، لكن لنعطي الفرصة للدولة، والعالم يعطي الفرصة لها، لكي تثبت وجودها، وهي مسؤولة عن حفظ امن وسلامة وعيش أبنائها".

سفير اسبانيا في لبنان

الى ذلك، استقبل الرئيس عون سفير اسبانيا في لبنان Jesus Santos Aguado، الذي سلمه دعوة من ملك اسبانيا فيليبي السادس لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي يعقد في مدينة اشبيلية الاسبانية، بين 30 حزيران و3 تموز 2025.

ومما جاء في الرسالة ان هذا المؤتمر "سيوفر إطارًا مثاليًا لمعالجة مكافحة الفقر وعدم المساواة بشكل بنّاء وفعال، ولتصميم استراتيجيات مبتكرة، من خلال الحوار المفتوح والالتزام المشترك، تُعزز تنمية أكثر إنصافًا واستدامةً لصالح المجتمع الدولي بأسره".

وأوضح السفير الاسباني للرئيس عون انه الى اليوم اكدت اكثر من 65 دولة مشاركتها في هذا المؤتمر، سيتم تمثيلها على مستوى رؤساء الدول او رؤساء الحكومات. وستتخلله لقاءات مهمة بين الرؤساء المشاركين، وطاولات مستديرة مخصصة لمناقشة ملفات محددة متعلقة بأهداف المؤتمر.

وزيرة السياحة

وفي قصر بعبدا، وزيرة السياحة السيدة لورا الخازن لحود التي اطلعت الرئيس عون على برنامج عمل الوزارة والتدابير المتخذة لتنشيط الحركة السياحية لا سيما مع إقتراب فصل الصيف وتوقع وصول العديد من السياح الى لبنان من دول عربية وأجنبية.

وأوضحت الوزيرة لحود ان الوزارة على جهوزية لمواكبة الموسم السياحي وفق آلية عمل تشمل العديد من الإجراءات والترتيبات ليكون الموسم السياحي ناجحا.

النائب سامي الجميل

واستقبل الرئيس عون رئيس حزب الكتائب النائب الشيخ سامي الجميل، واجرى معه جولة افق تناولت مواضيع سياسية مختلفة، إضافة الى مسار الانتخابات البلدية والاختيارية.

رئيس التفتيش المركزي

وفي قصر بعبدا، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية الذي عرض مع رئيس الجمهورية عمل التفتيش المركزي في مختلف اختصاصاته.