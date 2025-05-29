"ستارلينك" في وزارة الاتصالات.. وهذا ما تم بحثه!

في إطار استكمال الجهود المبذولة لانضمام لبنان إلى شبكة الدول التي تتوافر فيها خدمات "ستارلينك"، اجتمع وزير الاتّصالات شارل الحاج، في مكتبه في الوزارة، بالمدير العالمي لترخيص خدمات الشركة وتطويرها SAM TURER يرافقه كلًّا من الملحقة الاقتصادية والسياسية في السفارة الأميركية في لبنان جوليا غلوبلاكر، ورئيس القسم التجاري في السفارة نعمان طيّار.