الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

النائب فريد البستاني لـ "الجديد": أُفضّل الحوار على التصادم وأرجح عدم انسحاب أي جهة من جلسة الغد نتيجة الإتصالات التي جرت بين الرؤساء

2025-09-04 | 04:09
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
النائب فريد البستاني لـ "الجديد": أُفضّل الحوار على التصادم وأرجح عدم انسحاب أي جهة من جلسة الغد نتيجة الإتصالات التي جرت بين الرؤساء
النائب فريد البستاني لـ "الجديد": أُفضّل الحوار على التصادم وأرجح عدم انسحاب أي جهة من جلسة الغد نتيجة الإتصالات التي جرت بين الرؤساء
مقالات ذات صلة
النائب فريد البستاني لـ "الجديد": أُفضّل الحوار على التصادم وأرجح عدم انسحاب أي جهة من جلسة الغد نتيجة الإتصالات التي جرت بين الرؤساء

محليات

البستاني

"الجديد":

أُفضّل

الحوار

التصادم

وأرجح

انسحاب

نتيجة

الإتصالات

الرؤساء

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النائب فريد البستاني لـ "الجديد": يجب توحيد سعر الصرف في الموازنة الجديدة وسأتقدم بمشروع قانون لإنصاف المودعين بالليرة اللبنانية
تدوير زوايا يسبق جلسة الجمعة.. وأورتاغوس تعود على وقع التصعيد الإسرائيلي (الأنباء)

اقرأ ايضا في محليات

شهر بندقيته بوجه العناصر.. "PIPO" في قبضة قوى الأمن
10:32

شهر بندقيته بوجه العناصر.. "PIPO" في قبضة قوى الأمن

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

10:32

شهر بندقيته بوجه العناصر.. "PIPO" في قبضة قوى الأمن

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

بعلبك تودع المشرّع الدستوري حسن خالد الرفاعي
10:19

بعلبك تودع المشرّع الدستوري حسن خالد الرفاعي

شيعت مدينة بعلبك " النائب والوزير السابق والمشرّع الدستوري حسن خالد الرفاعي في مأتم مهيب تقدمه النائب غازي زعيتر ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب ينال صلح، المفتش الديني الشيخ عامر الغز ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، امين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، وفد من حركة امل ترأسه الحاج علي كركبا، نواب ووزراء سابقون، رئيس بلدية بعلبك احمد الطفيلي على رأس وفد من المجلس البلدي، نجلا الرئيس الحسيني علي وحسن الحسيني، غازي جعفر ممثلا الشيخ ياسين علي حمد جعفر، وفعاليات اختيارية وتربوية وممثل المجتمع المدني وحشد من ابناء مدينة بعلبك.

10:19

بعلبك تودع المشرّع الدستوري حسن خالد الرفاعي

شيعت مدينة بعلبك " النائب والوزير السابق والمشرّع الدستوري حسن خالد الرفاعي في مأتم مهيب تقدمه النائب غازي زعيتر ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب ينال صلح، المفتش الديني الشيخ عامر الغز ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، امين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، وفد من حركة امل ترأسه الحاج علي كركبا، نواب ووزراء سابقون، رئيس بلدية بعلبك احمد الطفيلي على رأس وفد من المجلس البلدي، نجلا الرئيس الحسيني علي وحسن الحسيني، غازي جعفر ممثلا الشيخ ياسين علي حمد جعفر، وفعاليات اختيارية وتربوية وممثل المجتمع المدني وحشد من ابناء مدينة بعلبك.

يحدث الآن

اخترنا لك
شهر بندقيته بوجه العناصر.. "PIPO" في قبضة قوى الأمن
10:32
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 04/09/2025
10:24
بعلبك تودع المشرّع الدستوري حسن خالد الرفاعي
10:19
وزارة الخارجية تدين الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب
09:49
مناشير من مسيرة في الحنوب (صورة)
09:06
الراعي عن حزب الله: وضعه دقيق جدًا
08:52
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025