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محليات

"وقف الحرب والانسحاب".. بين بري وقاليباف!

2026-06-28 | 09:56
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&quot;وقف الحرب والانسحاب&quot;.. بين بري وقاليباف!
"وقف الحرب والانسحاب".. بين بري وقاليباف!

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا هاتفيا من نظيره رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف، تناولا فيه تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة لا سيما مواصلة اسرائيل إعتداءاتها على الجنوب اللبناني وخرقها للبند الأول من مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية والتي تؤكد فيه على وجوب إنهاء الحرب في كل الجبهات وضمناً لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها حتى الحدود المعترف بها دوليا منذ اللحظة الأولى لتوقيع الاتفاق وخلال فترة الستين يوما، بما يحقق للبنان تحرير أرضه والحفاظ على سيادته وعلى قراره الوطني المستقل دون أي تنازل.

قاليباف أكد لبري حرص ايران على مواصلة مساعيها وتكثيف جهودها مع الجهات الإقليمية والدولية الضامنة لمذكرة التفاهم لإلزام إسرائيل بإنهاء حربها على لبنان تنفيذا لما هو وارد في الاتفاق مشيرا إلى أن اللجنة الفنية المكلفة متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تشارك فيها ايران والولايات المتحدة الاميركية ولبنان يجب ان تباشر عملها لبحث ومتابعة التفاهمات المتصلة بالوضع الميداني وخاصة في لبنان.

بري جدد الشكر لقاليباف وللجمهورية الإسلامية الإيرانية كما سائر الدول الشقيقة والصديقة وقوفهم وسعيهم الحثيث لإنهاء الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان وتحرير ارضه وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم.
 
 
 
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نبيه بري

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أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الكويت معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أعرب خلاله عن استنكار لبنان الشديد للعدوان الذي طال الكويت، مؤكداً أن ما جرى يشكل انتهاكاً صريحاً لسيادتها وأمنها.
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