"وقف الحرب والانسحاب".. بين بري وقاليباف!

تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية محمد باقر قاليباف، تناولا فيه تطورات الأوضاع في والمنطقة لا سيما مواصلة اسرائيل إعتداءاتها على الجنوب اللبناني وخرقها للبند الأول من مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية والتي تؤكد فيه على وجوب إنهاء الحرب في كل الجبهات وضمناً لبنان وانسحاب من الأراضي التي احتلتها حتى الحدود المعترف بها دوليا منذ اللحظة الأولى لتوقيع الاتفاق وخلال فترة الستين يوما، بما يحقق للبنان تحرير أرضه والحفاظ على سيادته وعلى قراره الوطني المستقل دون أي تنازل.

