"وقف الحرب والانسحاب".. بين بري وقاليباف!

قاليباف أكد لبري حرص ايران على مواصلة مساعيها وتكثيف جهودها مع الجهات الإقليمية والدولية الضامنة لمذكرة التفاهم لإلزام إسرائيل
بإنهاء حربها على لبنان
تنفيذا لما هو وارد في الاتفاق مشيرا إلى أن اللجنة الفنية المكلفة متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تشارك فيها ايران والولايات المتحدة الاميركية ولبنان يجب ان تباشر عملها لبحث ومتابعة التفاهمات المتصلة بالوضع الميداني وخاصة في لبنان.
بري جدد الشكر لقاليباف وللجمهورية الإسلامية الإيرانية
كما سائر الدول الشقيقة والصديقة وقوفهم وسعيهم الحثيث لإنهاء الحرب العدوانية الإسرائيلية
على لبنان وتحرير ارضه وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم.