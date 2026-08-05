من الفواتير إلى القضاء.. مخالفو المولدات أمام المساءلة

وجّه عامر البساط، ، كتاب إحالة إلى التمييزية بحق ١٣ من أصحاب المولدات على الأراضي كافة، الذين دأبوا بصورة مستمرة وممنهجة على مخالفة التسعيرات المحددة من والمياه، وطالب ب"إنزال أشد بهم بسبب مخالفاتهم المتكررة في هذه الظروف الحساسة، وذلك في إطار توجّه والتجارة لاتخاذ إجراءات تصعيدية مشدّدة بحقّ المخالفين من أصحاب المولدات.

