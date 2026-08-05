مصادر سياسية للجديد: التحضيرات للتصعيد في منطقة علي الطاهر قائمة من الجانبين الإسرائيلي وحزب الله الذي يستعد لأي هجوم على المنشأة

مصادر سياسية للجديد: تخوّف لبناني من أن يشكّل التصعيد جنوبا ذريعة إسرائيلية لتوسيع العمليات بدءًا من علي الطاهر وصولًا إلى مناطق عجزت إسرائيل عن دخولها أو تدميرها