على متن دراجة آلية.. نهاية رحلة مروّج مخدرات في غزير

وأوضحت أن العملية جاءت بعد توافر معلومات عن نشاط المشتبه به، حيث نفذت إحدى دوريات المفرزة استقصاءات وتحريات مكثفة أسفرت، بتاريخ 3 آب 2026، عن توقيفه أثناء تنقله على متن دراجته الآلية في المحلة المذكورة.

وتم التعرف إلى الموقوف، ويدعى (ع. ي.)، من مواليد عام 1998، ويحمل الجنسية .

وبتفتيشه والدراجة، ضبط العناصر:

15 عبوة صغيرة تحتوي على مادة بيضاء مختومة بالنايلون.

14 عبوة كبيرة تحتوي على مادة بيضاء مختومة بالنايلون.

كيس صغير مفتوح يحتوي على كمية من مادة حشيشة الكيف.

مبلغاً مالياً بالدولار الأميركي من فئات مختلفة، وآخر بالليرة .

هاتفين خلويين وجهاز "تابلت".

وختمت بالإشارة إلى أنه تم تسليم الموقوف مع المضبوطات والدراجة الآلية إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة المختص.