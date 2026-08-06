"حزب الله" والقيادة السورية.. ومفاجأة؟ (الديار)

رأت أوساط دبلوماسية عربية لصحيفة ، أن "إعلان لحزب ، الشيخ نعيم قاسم، الاستعداد لعقد لقاء علني مع القيادة لم يأت من فراغ، بل كان ثمرة اتصالات هادئة جرت في الظل. وتأتي هذه التطورات في ظل إقليمي بالغ الدقة، حيث تبسط تركيا نفوذاً واسعاً على الساحة السورية بدلاً من ، من دون أن تقطع أنقرة خطوط الاتصال مع طهران أو تعقد حلفاً معها".



