"حزب الله" والقيادة السورية.. ومفاجأة؟ (الديار)

ما عن التوقيت الدقيق لإعلان الشيخ نعيم قاسم الرغبة في لقاء الحكم السوري الحالي، فأشأر خبراء في العلاقات الدولية للصحيفة، إلى أن حزب الله
تعامل بجدية بالغة وحذر شديد مع تهديدات ترامب
بشأن دخول قوات الشرع
إلى منطقة البقاع، معتبراً أن مد الجسور ومحاورة الحكم الجديد أكثر حكمة من إعلان العداء لها. ويأتي هذا الحذر على وقع تصريحات سابقة للرئيس الشرع أكد فيها أن بقاء لبنان
بؤرة توتر ينعكس سلباً على سورية، مترافقاً مع انتقادات وجهها لحزب الله
، وهي إشارات قرأتها أوساط سياسية على أنها تمهيد محتمل لدخول الجيش السوري
إلى البقاع. ومن هنا، رأى قاسم أن دعوته للبحث والنقاش والحوار مع القيادة السورية
قد تبدد الغيوم السوداء الآتية فوق لبنان وتجنبه الكثير من الويلات والمآسي.
وفي خضم هذه التحولات، كشفت مصادر سورية مطلعة لـ«الديار» أن المرحلة المقبلة قد تشهد مفاجأة هامة تتمثل في عقد لقاء قريب يجمع بين حزب الله والقيادة السورية.