بعد انتحالها صفة "مفتشة" وكشفها.. وزير الاقتصاد يشكر قوى الامن

صدر عن لوزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، البيان التالي:



يتوجّه والتجارة عامر البساط بالشكر إلى على الجهود التي بذلها عناصرها في كشف وتوقيف إحدى المشتبه بهن بانتحال صفة “مفتشة في والتجارة” واستغلال اسم الوزارة لارتكاب عمليات احتيال بحق أصحاب المؤسسات والشركات.



ويؤكد الوزير أن تدين بأشد العبارات هذه الممارسات التي تستهدف المواطنين والقطاع الخاص، وتشوّه صورة ، وتسيء إلى الموظفين الذين يؤدون واجباتهم وفق الأصول القانونية.



كما يوضح أن أي إجراءات أو زيارات تفتيشية تقوم بها الوزارة تتم حصراً عبر المفتشين الرسميين المخولين، ووفق الأصول القانونية المعتمدة، ولا يحق لأي شخص طلب أي مبالغ مالية أو رسوم نقدية تحت أي ذريعة أو مسمى.



ويشدد الوزير على أن الوزارة ستتابع هذا الملف حتى نهايته، وستضع نفسها بتصرف والقضائية المختصة، لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتحال صفة موظفيها أو استغلال اسم الوزارة لارتكاب أعمال احتيالية، بما يضمن محاسبة جميع المتورطين وحماية المواطنين والمؤسسات.



ويدعو الوزير المواطنين وأصحاب المؤسسات إلى عدم التجاوب مع أي شخص يدّعي تمثيل وزارة الاقتصاد والتجارة خارج الأطر الرسمية، والإبلاغ فوراً عن أي مشابهة لدى الأجهزة الأمنية المختصة أو لدى الوزارة، حفاظاً على حقوقهم ومنعاً لتكرار هذه الجرائم.